Руслан Цыганков покорил сеть зажигательным танцем на выпускном 2026: почему видео звездного учителя собирают миллионы просмотров

Звездный учитель физики и информатики Руслан Цыганков в очередной раз покорил сеть зажигательным танцем на выпускном. Педагог не изменяет своей традиции уже третий год подряд и в 2026 году вместе с выпускниками исполнил танец в украинском стиле под композицию Kind of Zero feat Марвинок "Коломыйки". Педагог ежегодно на выпускной школьников одевает вышиванку и очки.

Видео, которое Цыганков выложил в TikTok, собрало почти миллион просмотров за несколько дней. Украинцы в очередной раз восхитились креативностью учителя, а некоторые указывал, что ждет танцы учителя с детьми ежегодно и даже больше чем новогодних праздников. Кроме того, многие отмечали, что педагог имеет талант быть на одной волне с детьми, увлекая их не только обучением. Подобный креатив мотивирует и коллег школьного преподавателя к творчеству вместе с детьми.

"В целом видя вашу работу в качестве руководителя класса, хочется всплакнуть, что родился не в те времена, не с теми классными руководителями. Вы топ".

"Как всегда супер! Каждый первый и последний звонок жду такой видос".

"Почему я люблю последние звонки в 29 лет? Потому что Руслан Игоревич ставит вот такие танцы".

"Я этого видео жду уже больше чем нового года

"Руслан Игоревич, вы краш не только своих учеников, но и наш. Хочется, чтобы все были такие крутые, как вы!"

"Офигеваю от того, что это уже наверное 3-й флешмоб на выпускном, который вижу от вас. То есть уже 3 года прошло с момента, как увидела вас впервые. Вау, каждый раз вау и искренняя благодарность, за то что делаете для детей как учитель".

"Какой вы невероятный! Вы вдохновляете всех, и своих учеников и других учителей!"

Напомним, Цыганков задал тренд в танцах с выпускниками для директоров школ и учителей. В 2024 году педагог снял вирусное видео с выпускниками и исполнил тектоник. Пользователи соцсети были в восторге от такого танца. Сообщение набрало более 11 миллионов просмотров.

Не оставил в стороне свою идею Цыганков и в 2025 году, отметив, что видео войдет в историю. Педагог не ошиблись, ведь сообщение собрало более 10 миллионов просмотров, на этот раз учитель зажег с выпускниками уже под собственную песню, которую записал специально накануне праздника школьников. Она символично называется "Выпускной".

Завирусилось в сети и видео, где Цыганков станцевал с выпускницами тектоник уже не в школе. Педагога пригласили на выпускной в ресторан, где и попросили с ним исполнить любимый танец. Видео в очередной раз набрало миллионные просмотры. Танцы Руслана Цыганкова со школьниками украинцы ждут больше, чем самого выпускного.

