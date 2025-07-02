Руслан Цыганков взорвал TikTok танцем с выпускниками: видео набрало 3 миллиона просмотров за несколько дней

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков разместил видео в TikTok со школьного выпускного. Педагог зажег с выпускницами затанцевав в стиле тектоник.

Видео дня

Видео за несколько дней набрало три миллиона просмотров. Педагог поделился, что его пригласили на выпускной. Девушки позади учителя пытались повторить движения, но мастерски танец исполнял Цыганков. Пользователи соцсети восхитились роликом и молодым школьным преподавателем.

Более 9 тысяч лайков собрал комментарий: "Поэтому считаю, что учителя должны быть молодые, с новым взглядом на обучение, быть на одной волне с детьми. А не старики, которым давно нужно на пенсию, а они еще детей кошмарят".

"И где-то сбоку стоят учительницы с бабетами на головах и недовольно закатывают глаза и цмакают "как так можно".

"Да это же не просто физик! Это физик-ядерщик (подрывной)".

"Новое поколение учителей, у них другой подход к общению и преподаванию, и может он даже более действенный".

"Огонь. Когда учитель на одной волне и понимает детей, то и дети будут тянуться к учебе! С радостью идти на уроки. У вас очень современный подход! Респект большой".

Напомним, в прошлом году Цыганков исполнил тектоник на последнем звонке с выпускниками школы. Тогда педагог написал, что это войдет в историю и не ошибся. Видео набрало более 10 миллионов просмотров. В то же время, многие учителя и директора подхватили тренд танцевать именно этот танец с выпускниками и в этом году покорили сеть.

Учитель физики получил орден "За заслуги" от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает.

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