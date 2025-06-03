''Таких директоров должна знать вся страна!'' Танцы выпускников-2025 покорили сеть: Руслан Цыганков задал тренд

В сети распространяется видео, где директора школ танцуют с выпускниками 2025 года. Так, внимание пользователей соцсетей привлек руководитель одного из столичных учебных заведений. Педагог эффектно вышел к школьникам и выполнил тектоник вместе с учениками.

Видео дня

Под заметкой в TikTok украинцы писали, что таких директоров должна знать вся страна. Кроме того, пользователи соцсети указывали на то, что наконец-то школа стала второй семьей, а педагоги и руководители пытаются найти подход к школьникам.

Комментарий "Таких директоров должна знать вся страна" собрал более 4,5 тысяч лайков.

"Как хорошо, что умерли те совковые традиции, когда директор школы – это строгий дядя/тетя, который никогда не шутит, не улыбается, его все боятся и ненавидят. Школа – это вторая семья, которая формирует личность, а не ломает ее... Директор молодец".

Кроме этого, украинцы обратили внимание и на выступления других руководителей школ. Так, в Житомире директор одного из учебных заведений также выбежал на сцену, чтобы исполнить зажигательный танец с учениками.

Пользователи соцсети указали на то, что детям повезло, что сейчас есть такие педагоги, которые на одной волне с ними.

Еще один из украинских директоров также поразил сеть танцами. А в комментариях поделился, что поддержал идею школьников, ведь именно они предложили ему выйти вместе на сцену.

Руководители учебных заведений подхватили идею учителя физики и информатики Руслана Цыганкова. Педагог в прошлом году снял вирусное видео с выпускниками и выполнил тектоник. Пользователи соцсети были в восторге от такого исполнения. Они отмечали, что в 2024 году танцевать такой танец – это фантастически.

Тем не менее, как оказалось, и в 2025 он также остается популярным. Сам же Цыганков подписал тогда видео, что это войдет в историю и не ошибся. Сообщение собрало более 10 миллионов просмотров.

Продолжил тренд с танцами Цыганков и в этом году. Но педагог зажег с выпускниками уже под собственную песню, которую записал специально накануне праздника школьников. Она символично называется "Выпускной". Учитель, как и в прошлом году, надел вышиванку и очки и вышел на сцену с учениками для исполнения танца. Видео уже имеет более двух миллионов просмотров. Украї

Украинцы поддержали молодого учителя в такой инициативе и указали, что именно такой педагог – мечта для всех учеников.

"Написать свой трек, танцевать под него со своим классом, уважение, снова видео на миллионы", - писали украинцы. Комментарий собрал более 23 тысяч лайков.

"Этот учитель – мечта всех учеников Украины".

"Представляю как они будут вспоминать это, вы подарили им лучшие воспоминания".

"А совковые учителя стоят и протезами скрежещут. Нам надо как можно больше таких молодых, классных учителей".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть покорило видео зажигательных танцев, где учительница "отрывается" вместе с учениками.

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