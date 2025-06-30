Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков ответил на хейт в соцсети относительно низких результатов учеников на национальном мультипредметном тесте. В частности, в сети появилось фото с рейтингом предметов, где физика имела 118 баллов в лицее, где преподает педагог.

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В заметке в Х Цыганков написал, что он не преподает физику в 11 классе. Он удивлен, что на него "пытаются что-то нарыть", кроме того учителю угрожают и звонят.

"Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то, и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе. И спасибо лицам, которые начали угрожать и звонить мне. Так далеко пойдем. Отлично. Спасибо всем остальным за поддержку. Я все вижу", – написал педагог.

Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

Украинцы поддержали педагога в комментариях отметив, что он делает важное дело и становится действительно примером для детей.

"Дурь. К вам лично претензий нет, поощрять преподавателей это нормально, для этого есть куча механизмов. И вы же не сами себя наградили".

Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

"Вы делаете чрезвычайно важное дело и люди это видят и чувствуют. "Cancel culture" будет всегда, это не важно. То количество молодых учителей которые вы вдохновили своим примером, имеет очень большое значение. Поэтому вы на правильном пути, поддержка вам".

Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

"Мы как-то часто предполагаем, что все люди по умолчанию психически здоровы, воспитаны, интеллигентны, эмпатийны, добры, но ведь это не так. Это ни в одном обществе так не есть и мы – не исключение. Нам и Вашим ученикам повезло иметь такого учителя. Поздравляю с наградой".

Накануне в сети Х стали распространяться скриншоты якобы с сайта Украинского центра оценивания качества образования, где указаны баллы за различные предметы на НМТ. В то же время, украинцы в комментариях писали, что это результат одного ученика, который сдавал экзамен в прошлом году, а не показатель всей школы.

Ситуация с хейтом получилась из-за недавнего награждения Цыганкова президентом Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" III степени.

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