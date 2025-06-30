Руслана Цыганкова захейтили из-за низких результатов НМТ выпускников школы, где он преподает: учитель ответил

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков ответил на хейт в соцсети относительно низких результатов учеников на национальном мультипредметном тесте. В частности, в сети появилось фото с рейтингом предметов, где физика имела 118 баллов в лицее, где преподает педагог.

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В заметке в Х Цыганков написал, что он не преподает физику в 11 классе. Он удивлен, что на него "пытаются что-то нарыть", кроме того учителю угрожают и звонят.

"Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то, и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе. И спасибо лицам, которые начали угрожать и звонить мне. Так далеко пойдем. Отлично. Спасибо всем остальным за поддержку. Я все вижу", – написал педагог.

Украинцы поддержали педагога в комментариях отметив, что он делает важное дело и становится действительно примером для детей.

"Дурь. К вам лично претензий нет, поощрять преподавателей это нормально, для этого есть куча механизмов. И вы же не сами себя наградили".

"Вы делаете чрезвычайно важное дело и люди это видят и чувствуют. "Cancel culture" будет всегда, это не важно. То количество молодых учителей которые вы вдохновили своим примером, имеет очень большое значение. Поэтому вы на правильном пути, поддержка вам".

"Мы как-то часто предполагаем, что все люди по умолчанию психически здоровы, воспитаны, интеллигентны, эмпатийны, добры, но ведь это не так. Это ни в одном обществе так не есть и мы – не исключение. Нам и Вашим ученикам повезло иметь такого учителя. Поздравляю с наградой".

Накануне в сети Х стали распространяться скриншоты якобы с сайта Украинского центра оценивания качества образования, где указаны баллы за различные предметы на НМТ. В то же время, украинцы в комментариях писали, что это результат одного ученика, который сдавал экзамен в прошлом году, а не показатель всей школы.

Ситуация с хейтом получилась из-за недавнего награждения Цыганкова президентом Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" III степени.

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