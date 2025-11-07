'Надо ли оплачивать занятия?' Сеть шокировала история об ученице 8 класса, которая пришла на урок в состоянии алкогольного опьянения

Репетитор по математике Юрий с никнеймом repetitor_bc_matematika рассказал, что к нему на групповое занятие пришла ученица 8 класса в состоянии алкогольного опьянения. В коридоре девушку стошнило и учителю пришлось приводить ребенка в чувство и убирать за ней.

В заметке в Тhreads педагог отметил, что из-за этой ситуации все другие ученики, которые пришли на урок, потеряли оплаченные часы, ведь учитель занимался "ликвидацией последствий и противорвотными процедурами". После случая репетитору позвонила мама девушки и спросила нужно ли платить за занятия, если ребенок не занимался математикой.

"На групповое занятие пришла ученица... Пьяная. Ребенок 8 класс. Ее стошнило в коридоре и стошнило так, что я час и вытирал и проветривал и приводил ее в чувство. Следствие: остальные ученики, которые пришли вовремя, но трезвые потеряли оплаченный час. Потому что я занимался ликвидацией последствий и противорвотными процедурами. "Эпогей" был позже. Звонит мама. И знаете, что ее волнует? "А нужно ли оплачивать занятия, если ребенок не занимался математикой?" Что посоветуете?" – написал господин Юрий.

Украинцев шокировал случай, который произошел и они отметили, что сотрудничество с ученицей нужно прекратить, а ответственность за ее поведение должны нести родители. Некоторые советовал, что нужно было вызвать скорую, ведь оказывать самостоятельно помощь в таких случаях может быть опасно. Кроме того, стоило обратиться и в полицию, ведь в 8 классе ребенок несовершеннолетний, поэтому необходимо было разобраться, кто ему продал алкоголь.

Некоторые из пользователей соцсети указывали, что стоило не самостоятельно убирать за школьницей, а вызвать клининг и прислать чеки для оплаты родителям.

"Прекратить дальнейшее сотрудничество с этой ученицей. Вся ответственность на родителях. А другим ученикам пусть это будет уроком, что приходить на урок надо в нормальном состоянии, как бы странно это ни звучало".

"Треш, однако, я бы вызвала скорую, чтобы снять с себя ответственность за любые последствия (исходя из того, что "мамаша" там вряд ли норм). Очень жаль, что Вы имели такую ситуацию".

"А домой она как добралась? Что вы должны вызвать скорую - без возражений, она могла скончаться у вас на глазах, потому что неизвестно, что пила, а как вышла от вас – упасть могла, баняком приложиться (потому что там не голова, а точно баняк) и у вас куча проблем снова, потому что как отпустили. Скорую вызываете вы, а там уже в скорой скажут или сами полицию вызовут. А другим юным была бы наука на всю жизнь. Вам очень повезло, что пьяная девушка не получила травм или состояние не ухудшилось".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть шокировали правила в лицее на Киевщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!