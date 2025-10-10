Туалетную бумагу надо просить у учителя: сеть шокировали правила в лицее в Киевской области

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук рассказал о странной ситуации в одной из школ Киевской области, где дети должны просить у учителя туалетную бумагу, если хотят пойти в туалет. По его словам, учебное заведение имеет награду лучшего на Киевщине, которую получил в 2020 году.

В заметке в Facebook Ликарчук отметил, что часть родителей требуют увольнения директора, которая работает в школе несколько десятилетий. Однако местные власти просят, чтобы руководительница доработала до пенсии.

"Только что в привате получил письмо с "интересным" вопросом: "В нашей школе, если ученик хочет в туалет, то кусочек туалетной бумаги он должен попросить у учителя. А как тогда с приватностью?" И что я должен ответить на такой вопрос? Это – родная Киевская область. Часть родителей требуют увольнения директора, которая работает несколько десятилетий, но местные власти говорят: "Пусть доработает до пенсии", – поделился Ликарчук.

Он предположил, что в этом учебном заведении существует и журнал учета выдачи туалетной бумаги, чтобы потом издать приказ и ввести нормы на одного ученика, или рейтинг.

Украинцев удивил такой подход в учебном заведении. Они иронично указывали, что в школе видимо есть и конкурс по экономии туалетной бумаги, а победителям выдают диплом или грамоты. В то же время, некоторые указывал, что родителям следует давать школьникам с собой влажные салфетки, чтобы не унижать детей.

"Интересно: есть ли в этом заведении конкурс по экономии туалетной бумаги? Победителям дипломы или грамоты. Надпись над туалетом: Помни: экономя туалетную бумагу, ты сохраняешь жизнь не только сотен деревьев, но и неповторимой экосистемы! Диплом: За первое место награждается ученик/ученица, которые в сентябре 2025 года использовали кусок туалетной бумаги длиной всего 10 см. Поздравляем победителей!"

"Самый простой вариант — это, когда родители дают ребенку влажные салфетки (они удобнее вытрут все) и объясняют, что их надо выбрасывать в мусорку. Чтобы не унижать ребенка и учительницу этой раздачей туалетной бумаги".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Становской школе на Закарпатье, где учится 213 учеников, дети вынуждены ходить в уличный туалет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!