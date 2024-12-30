Надо ли задавать ученикам начальных классов домашние задания на каникулы: опыт стран Европы и США

Украинские школьники ушли отдыхать на долгожданные зимние каникулы, которые длятся от двух недель. Многие ученики начальной школы получили на этот период домашние задания, ведь учителя опасаются, что за время отдыха дети забудут то, что выучили за первый семестр.

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Между тем за границей не все школьники должны выполнять какие-либо упражнения во время каникул. Освіторія поделилось опытом стран Европы и США, выяснив какой объем задач у учеников младшей школы.

Швейцария

Школьники этой страны будут отдыхать две недели, однако никогда не получают домашние задания на время каникул, независимо от того, сколько они длятся. Во время обучения детям дважды в неделю дают задания, с которыми они справляются самостоятельно, затрачивая от 5 до 15 минут. Все упражнения ученики имеют в рабочих тетрадях, поэтому сами выбирают, что и когда делать.

Германия

В начальной школе домашние задания для каждого ребенка индивидуальны и зависят от того, что ему лучше всего удается и чем он интересуется. Так, если школьнику нравится математика, он может сделать любые упражнения из рабочей тетради в произвольном количестве. Главный акцент в немецких школах – на удовольствии и качественном отдыхе.

Франция

В этой стране у детей есть рождественские каникулы, а затем зимние. Здесь у школьников короткие периоды отдыха, однако частые. В этот период все ученики получают домашние задания: младшим нужно каждый день читать, а старшим выбрать стихи, которые они выучат в первую неделю и несколько математических примеров. Кроме этого, дети могут иметь задания домашних поделок. В школах они получают заготовки, например, для выпечки рождественского печенья – банку с мукой, сахаром, овсянкой, шоколадом и рецептом. А дома уже с родителями нужно добавить недостающих ингредиентов.

Португалия

В португальских школах домашних заданий нет не только на время каникул, но и во время учебы. Здесь над важными упражнениями работают в школе. Однако родителям нужно решать, куда в этот период устраивать детей. Часть проводит их с бабушками и дедушками, часть посещает группы продленного дня (ATL). Так, во время каникул она действует с 8 утра до 7 вечера. Каждые пол дня расписаны разными познавательными активностями. Оплата зависит от доходов родителей. Наименьшая стоимость составляет 30 евро (около 1300 гривен) до 80 евро (около 3500 гривен).

Ирландия

Здесь ученики младшей школы не имеют домашних заданий. Однако родители могут приобрести детям книгу с раскрасками и заданиями на логику.

Израиль

В этой стране нет каникул с привязкой к времени года, ведь дети имеют отдых на Хануку, даты которой могут отличаться. Задания детям дают символические, например, прочитать текст или сделать несколько математических примеров. Израильские учителя соблюдают условия, что детей не нужно нагружать ни заданиями, ни стрессом.

Соединенные Штаты

В США у школьников нет домашних заданий, однако получают список веселья, которое можно делать с родными во время рождественского отдыха. Перечень детям раздают в последний учебный день, а родители могут добавить к нему и традиционные семейные дела, как походы в музеи, на которые не хватает времени. Если во время каникул ученики отправляются в путешествие, по возвращении в школу они должны подготовить презентацию зарисовок и поделиться своими впечатлениями перед всем классом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало влияние домашних заданий на успеваемость школьников.

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