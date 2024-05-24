Надо подготовиться: МОН выдало рекомендации школам с учетом обесточений осенью 2024

Министерство образования и науки Украины выдало рекомендации школам по подготовке к 2024/2025 учебному году. В частности, образовательное ведомство обратило внимание на необходимость рассмотрения обеспечения учебных учреждений альтернативными вариантами энергоснабжения осенью и зимой для проведения уроков.

Об этом МОН сообщило в письме, направленном руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных (военных) администраций. В документе также отмечается, что образовательный процесс должен преобладать в очном формате при наличии укрытий. В случае если убежище не может вместить все количество школьников, уроки следует проводить посменно или в смешанном формате.

"Образовательный процесс в 2024/2025 учебном году в заведениях общего среднего образования рекомендуем организовать в обычном (очном) формате. Если емкость укрытия учебного учреждения, учреждения или организации, в которой обеспечивается укрытие участников образовательного процесса, недостаточна для их одновременного пребывания, можно организовать обучение посменно или в смешанном формате (предусматривает организацию обучения учеников путем сочетания обучения в очной (дневной) и дистанционной формах, определенной расписанием учебных занятий в учебном заведении)", – говорится в сообщении.

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Там также отмечено, что ввиду ситуации безопасности областные администрации могут принимать решение о переходе на дистанционную форму обучения.

МОН подчеркнуло, что школы должны подготовиться к новому учебному году и принять дополнительные меры по безопасности участников образовательного процесса. В частности, обустроить укрытия, провести обучение и тренировки по поводу действий во время угроз или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Образовательное ведомство в очередной раз подчеркнуло, что в условиях военного положения приоритетом является безопасность каждого участника образовательного процесса.

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