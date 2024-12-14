'Надо сдать на шторы и обои'. Образовательный омбудсмен объявила борьбу с поборами в школах и обратилась к родителям

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик категорически против поборов в школах. Несмотря на то, что история сбора средств на обои и шторы повторяется каждый год, все же ситуации становятся реже. Частично это происходит из-за полномасштабной войны в Украине и уменьшения состояния граждан.

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Чиновница призвала родителей объединяться против поборов. Она подчеркнула, что для того, чтобы действовать эффективно в этом вопросе, людям нужно пошагово изучить антикоррупционный механизм и решительно действовать на практике. Об этом Лещик рассказала в интервью Освитории.

"Чтобы противодействовать поборам эффективно, люди должны пошагово изучить антикоррупционный механизм и решительно действовать на практике, а не только жаловаться. По моему наблюдению, поборов в школах стало меньше. Предполагаю, что частично это обусловлено войной и уменьшением состояния граждан. Часть заведений работают на дистанционной форме. И все же история со шторами и обоями – "вечная" и возникает каждый год. Радует, что количество родителей, которые объединяются против поборов, существенно увеличилось. Если большинство в классе скажет нет – вопрос быстро решается. Поэтому прежде всего, к чему мы призываем родителей, – объединяться", – сказала образовательный омбудсмен.

Кроме того, она выступила против создания так называемых благотворительных фондов, ведь их руководители могут по своему усмотрению использовать собранные деньги. По словам чиновницы, единственный легальный способ сбора таких средств – открытие казначейского счета в учебном заведении.

Кроме того, Лещик призвала родителей быть внимательными к закупкам, на которые они сдают деньги. Проверить детальную информацию можно на сайтах Prozorro и Dozorro.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательная омбудсменка предложила существенно увеличить штрафы за буллинг.

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