'Надо съесть суп, чтобы мама не набила'. Нейробиолог Петр Черноморец объяснил, почему дети бросаются на чипсы и 'Макдональдс'

Если детей с детства заставляют доедать, а не позволяют выбирать, что и сколько есть, у них не формируется пищевая интуиция. Ведь, когда у мальчиков и девочек есть выбор блюд, они учатся распознавать, от какой еды становится лучше, а от какой нет. Когда же ребенок "сидит над супом" и думает не о вкусе, а о том, что его нужно съесть, чтобы не набила мама, у него возникают совсем другие эмоции.

Об этом рассказал кандидат биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец в подкасте "Как это жить?". По его словам, в таком случае ребенок получает опыт, который не тренирует, а ломает естественное чувство еды. Именно это приводит к тому, что мальчики и девочки начинают искать более яркие стимулы в виде фастфуда, чтобы перебить телесный дискомфорт.

"Если ребенок сидит над этим супом и у него других вариантов нет, и суп этот надо съесть и надо его съесть весь, то какие у него эмоции? У него эмоции не такие, что я выбираю, что я хочу вкусного, исследую вкусы и исследую свое состояние потом. А у нее есть эмоция, как сделать так, чтобы я не блеванул и мамка не набила. И это совсем не те эмоции. И в этой ситуации у человека не формируется, не тренируется пищевая интуиция", – говорит Черноморец.

"И в такой ситуации что начинает делать мозг? Ребенок ищет какие-то более яркие стимулы, чтобы хотя бы перебить этот внутренний постоянный телесный дискомфорт. Ну, то есть человек, который плохо питается, ему постоянно плохо на самом деле. И как перебить этот дискомфорт, если у тебя нет опыта, когда ты хорошо питаешься? Яркими вкусами. И тут начинается все: чипсы, сахар, McDonald's и так далее", – добавляет он.

Исправить это можно, говорит Черноморец, постепенно – через психотерапию и сознательное обучение тела новому опыту. Стоит пробовать разные способы питания не из чувства вины, а из любопытства: как я чувствую себя, когда ем иначе? Со временем мозг учится фиксировать положительные эмоции от простой, здоровой пищи – и тогда уже не хочется "перебивать" аппетит сахаром или фастфудом.

