Надо справиться за 19 секунд: интересная головоломка

Головоломки "найдите отличия" сегодня переживают настоящий бум популярности – и недаром. Они тренируют внимание, память и скорость мышления. Смотрите изображения ниже.

Такой формат подходит как детям, так и взрослым. Попробуйте проверить, насколько острое ваше зрение, и сможете ли вы справиться с вызовом за 19 секунд.

Перед вами – две картинки с изображением девушки, которая пьет кофе.

Ваша задача – найти три отличия за 19 секунд.

На самом деле эта головоломка значительно коварнее, чем кажется на первый взгляд. Отличия могут скрываться в цветах, формах предметов или даже в малейших деталях фона.

Не смотрите хаотично. Двигайте взглядом сверху вниз или слева направо. Иногда отличие – это лишь легкое изменение оттенка или отсутствие детали. Чаще всего "ловушки" скрываются именно во второстепенных элементах: в окне, мебели или мелких предметах.

Решение

Если вам удалось найти все три отличия – поздравляем! Вы имеете прекрасную наблюдательность и быструю реакцию.

Если не удалось справиться за 19 секунд – не расстраивайтесь. Такие упражнения прекрасно тренируют мозг, и с каждой новой попыткой результат будет становиться лучше.

Почему стоит решать такие головоломки

улучшают концентрацию внимания;

тренируют кратковременную память;

развивают внимательность к деталям;

помогают быстро "перезагрузить" мозг.

