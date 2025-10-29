'Надо жить!' Обнародован текст Радиодиктанта 2025

Жить надо интересно: читать книжки, ходить в театр, дрессировать пса Патрона...

Надо жить! Не вполсилы, не немножко, не завтра, не после. По-настоящему! Сейчас! Надо гладить котов, собирать грибы, везти щенков с фронта на "интерсити", делать ремонт и приносить счастье тем, кого любим. Надо покупать платья с пайетками и донатить на войско, выискивать РЭБы и генераторы, а еще — рыскать по вечерам в междурядьях ботсада, потому что на первый урок надо принести каштанов.

Надо любить свой дом, даже если он временный и далеко от настоящего дома — того, что в сердце. Надо сдавать кровь, и, может, с ней еще в чьем-то сердце поселится любовь к словам: "допиру", "питятко" или "кияхи".

Надо целоваться, когда выпадает возможность, и говорить то, что на уме. Нет времени на полутона. Материальное — хрупкое, жизнь убегает сквозь пальцы. Настоящим оказалось только то, за что нельзя схватиться руками: воспоминания, смех и любовь.

Еще надо плакать, когда может быть. За все то, что никогда не должно было с нами произойти. За то, что мы не только знаем, как пишется "дальнобойный дрон" или "баллистическая ракета", но и различаем их на слух.

Россияне хотят, чтобы мы стали похожими на них: прозябали в вечной грызне. А мы будем жить интересно — вопреки истории и ради тех, кто после нас будет говорить на нашем языке.