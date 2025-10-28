Радиодиктант должен читать учитель: украинцы обратились к Суспільному после провала актрисы Натальи Сумской

Радиодиктант национального единства 2025 возмутил украинцев из-за того, что актриса Наталья Сумская слишком быстро и без интонаций читала текст. Именно поэтому участники флешмоба обратились к Суспільному мовленню, которое организует и проводит событие ежегодно, для того, чтобы в следующем году текст читал кто-то из учителей.

OBOZ.UA собрал реакции и предложения украинцев. Так, одним из таких стал народный депутат и член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. Он отметил, что именно учитель украинского языка должен диктовать текст.

"Думаю, в следующем году радиодиктант должен читать учитель или учительница украинского языка. Они у нас замечательные", – написал Грищук.

Такого же мнения придерживается филолог и литературный редактор Ольга Васильева. Она отметила, что текст должны диктовать заслуженные учителя, однако не актеры, ведь они не справляются с задачей.

"Я тоже считаю, что диктовать должны учителя. Возможно, заслуженные, но не актеры. Не справляются!" – написала Васильева.

Подобные комментарии получило Суспільне и под сообщением в Тһгеԁѕ, где телерадиокомпания предложила украинцам поделиться впечатлениями от Радиодиктанта.

"Присоединяюсь к просьбам приглашать учителей для чтения диктанта. Или хотя бы для консультирования. Потому что у актеров есть сценическая речь, но это не диктовка".

"Диктант должен читать учитель, он знает где и как выделить знаки препинания, в каком темпе нужно читать, чтобы могли успеть все".

"Хорошая идея! Каждый год же проходит конкурс "Учитель года" и подобные, там достаточно кандидатов для чтения этого диктанта".

"Прекратила писать радиодиктанты несколько лет назад, когда эту замечательную инициативу превратили в шоу с приглашенными актерами и очередной повод для всплеска тревожности, потому что текст читают как попало, нечетко и без всякого намека на интонирование знаков препинания. Диктант должен быть диктантом, а диктовать его должен профессионал".

В то же время, учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, почему диктант должен читать именно педагог. Кроме того, она указала на ошибки, которые можно допустить, читая текст на широкую аудиторию. В частности, нужно сначала прочитать весь текст, придерживаться определенной скорости, а также разделять предложения на смысловые части.

"Диктант должен читать только учитель. Потому что есть определенные методики, которые нельзя обойти. Во-первых, нужно сначала прочитать весь текст диктанта. Во-вторых, следует придерживаться определенной скорости для каждого возраста отдельно. Также обязательно разделять предложения на смысловые части и делать паузы между предложениями для того, чтобы те, кто пишут, успели проверить. Текст очень откликнулся", – объяснила Чернышева.

Поддержал такую инициативу и учитель географии Андрей Уткин. Он отметил, что текст все же должен читать педагог, ведь не все взрослые успевают написать диктант, что уж говорить о школьниках.

"Прекрасный текст. Чем-то отдает Лесем. Там где о Патроне. Сделал для себя вывод, текст стоило бы давать читать учителям. Не все взрослые успевают, что уже учеников", – написал господин Андрей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Радиодиктант не на шутку возмутил украинцев, которые писали его в разных уголках мира. Если текст в целом понравился участникам флешмоба, то подавляющее большинство замечаний касались именно его прочтения. Украинцы сошлись на том, что актриса Наталья Сумская читала его слишком быстро и без интонаций. Более того, мем "Don't push the horses!", который летом прославился благодаря украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, получил новое дыхание.

