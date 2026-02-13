'Надя, присядь. На тебя пожаловался один студент'. Украинка удивила подходом колледжей Британии к решению конфликтов

Украинка Надежда Майбогина, которая работает преподавателем в британском колледже, рассказала как решаются конфликты в учебном заведении, чтобы состоялось не только справедливое разбирательство, но и забота о внутреннем состоянии всех участников процесса. Так, педагог поделилась, что на нее поступила жалоба от студента за ее работу.

В заметке в Facebook Майбогина отмечает, что для того, чтобы не шокировать ее ситуацией, в отделе кадров заранее предупредили о том, что она получит официальное письмо, где будет изложена суть дела. Однако, как отметила руководитель подразделения, такое сообщение еще не означает, что студент прав.

"Меня предупредили, чтобы не шокировать. Понедельник начался со звонка от руководительницы отдела кадров. Я пришла к ней в кабинет, и она сказала: "Надя, присядь. Я хочу, чтобы ты не волновалась. На тебя пожаловался один студент. Ты получишь официальное письмо, в котором будет изложена суть дела. Но это не значит, что другая сторона права", – поделилась Майбогина.

Она добавила, что ей не назвали имени студента, а предупреждение за несколько часов до получения официального письма не было проявлением личных отношений. Таким образом, отдел кадров пытался снизить стресс педагога и дать время, чтобы внутренне подготовиться.

Преподавательница отмечает, что дело рассматривает отдельный специалист – Safeguarding Leader (лидер по защите), портреты которого размещены в каждом помещении и его должны знать в лицо все участники образовательного процесса. Однако между преподавателем и лидером защиты нет иерархических отношений, которые могли бы влиять на ход дела. Зато роль этих специалистов заключается в том, чтобы минимизировать риск предвзятости. По ее словам, на этом этапе заметен контраст с украинской практикой, где обычно подобные жалобы рассматривает директор.

"Это не всегда означает предвзятость, но такая модель оставляет пространство для того, чтобы на конкретный кейс накладывались предыдущие конфликты, симпатии или управленческие ожидания", – добавляет педагог.

Зато в британском учебном заведении система выстроена так, чтобы участники конфликта не оставались один на один с ситуацией, а решение было принято в условиях процедурной нейтральности и человеческой поддержки.

Через несколько часов после предупреждения Майбогина получила официальное письмо, где кроме изложения сути жалобы, педагогу было предложено воспользоваться опциями, если она хочет поделиться своими чувствами или переживаниями по поводу сложившейся ситуации.

В частности:

контакт бесплатной и конфиденциальной Программы помощи работникам колледжа – возможность поговорить со специалистом, если трудно, и получить поддержку для преодоления стресса;

замечание, что педагог может самостоятельно организовать поддержку во время расследования – привести кого-либо из коллег на встречу, обратиться к своему представителю профсоюза;

отдельное разъяснение, что это письмо не является частью дисциплинарной процедуры, а лишь началом всестороннего расследования обстоятельств.

Первое, что сделала педагог, – пошла к ассистенту, который присутствовал на сложных уроках, где учится жалобщик. Там ей оказали поддержку и подробно разобрали, на каком основании могли появиться обвинения.

"Кстати, именно в этот момент я по-настоящему оценила важность роли ассистентов (речь идет не об ассистенте учителя, а об отдельном работнике, закрепленном за конкретным учеником и присутствующем на всех его уроках). Далее были разговоры с другими коллегами об опыте похожих ситуаций. Они поделились собственными историями, из которых стало понятно: я не первая, с кем такое случается, здесь из этого не делают драмы. Самое важное – другие учителя заверили меня, что колледж рассматривает такие дела беспристрастно", – поделилась Майбогина.

После этого она пообщалась с руководителем, который, несмотря на то, что не имеет права становиться на чью-то сторону, оказал поддержку педагогу. Через несколько дней состоялась встреча с лидером по защите, где нужно было прояснить обстоятельства дела по четко определенной процедуре. Во время этого руководитель отдела кадров вела письменный протокол, а также осуществлялась видеозапись разговора. Перед началом преподавателю объяснили ее права, заверили в конфиденциальности и отметили, что никаких решений по результатам этого разговора принято не будет, пока не опросят другие стороны. В конце педагога спросили, кого еще следовало бы опросить, а также согласовали перечень других коллег, которых планировали привлечь.

Через несколько дней Майбогина получила протокол разговора для проверки, а через неделю получила официальный ответ, где отмечалось, что подтверждений обвинений не обнаружено.

"Этот опыт заставил меня еще раз осознать, насколько важно, чтобы каждое образовательное учреждение имело четкие, заранее прописанные процедуры реагирования на жалобы. Такие процедуры нужны не для "защиты системы", а для защиты людей. Они должны давать ученику реальную возможность быть услышанным и отстоять себя, но в то же время гарантировать учителю право на справедливое рассмотрение и защиту репутации до выяснения всех обстоятельств", – отметила педагог.

