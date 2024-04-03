''Наелся классно, обед здесь – во!'' Видео, как маленький школьник хвалит столовую в Кропивницком, стало вирусным

Маленький ученик искренне похвалил обед в столовой Кропивницкого. Видео, на котором мальчик объяснил, что хорошо наелся, а каждая крошка вкусна, стало вирусным в соцсетях.

В частности, рассказывая про свой обед, школьник говорит, что можно получить дополнительную порцию. А еще, он не смог передать словами, какая вкусная еда, и просто показал рукой "класс". Так он прокомментировал внедрение реформы школьного питания в городе. Видео опубликовал 5 канал в ТікТок.

"Все круто, я наелся. Две порции свеклы. Все вообще. Наелся класс. Обед здесь – во! Ужин – во! Я все оценил. Наелся классно. Здесь даже еще можно порцию выпросить. Здесь блюда – во! Здесь все проделано, здесь все вкусно, каждая крошка вкусна. Все вообще – во! Я даже не могу сказать, какое оно на вкус вкусное", – поделился школьник.

Видео дня

Украинцы были в восторге от такой реакции мальчика и отмечали, что это будущий фуд-блогер или депутат, а его реклама реформы самая лучшая.

"Будущий фудблогер-миллионник", "Лучшая реклама", "Так вкусно рассказал, аж тех котлет захотелось", "Мальчик – Во!".

"Я себе представляю как рабочим заведения приятно. Супер гурман".

"Лучшая реклама. Крутой мальчик, рассказал максимально в деталях. Теперь всем хочется отведать тот обед".

Некоторые из пользователей соцсетей уверяли, что слова школьника станут мемом, а в Украине появится новый хит, вроде "Скоро уже будет Пасха".

"Малой точно новый мем, я плачу".

"Ждем новый хит от Мюсли: UA".

"Ему нужно сделать коллаборацию с мальчиком "скоро уже будет Пасха".

"Этот малыш станет мемом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине была принята реформа школьного питания, которая существенно изменит подход к организации и обеспечению детей качественной и питательной пищей.

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