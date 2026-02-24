'Нагавиці' и 'надраґи': что означают диалектные слова

Когда вы утром достаете из шкафа любимые штаны, вряд ли вы задумываетесь над тем, сколько существует слов, которыми можно назвать этот предмет одежды. Тогда как в украинском языке можно найти немало колоритных существительных для его обозначения.

OBOZ.UA полистал словари и справочники по диалектной лексике и составил интересный список синонимов к слову "штаны". Разбираемся также со словом "брюки", которое не очень любят филологи.

Конечно, существует немало форм основного существительного. Так на штаны можно сказать:

штаненята;

штанці;

штанчата;

штанята.

Существует также разговорная форма "штані" с ударением на звук [а], но она нормативной не считается.

Что касается диалектных, заимствованных и устаревших форм, то здесь есть где разгуляться любителям колоритной лексики. Но обратите внимание, что некоторые слова могут обозначать разные модели штанов.

Ногавиці / нагавиці / ногавки – слово очевидным образом происходит от существительного "ноги" (как "рукавиці" – от "руки") и, соответственно, обозначает одежду, прикрывающую эту часть тела. Если же употребить это слово в единственном числе, то речь пойдет о детали брюк, в которую входит одна нога, то есть о "холоші" – штанине.

Холоші / холошні – кстати, если поставить эту самую "холошу" во множественное число, то тоже получится синоним к слову "штаны".

– кстати, если поставить эту самую "холошу" во множественное число, то тоже получится синоним к слову "штаны". Гачі – так на этот предмет одежды говорят в западных регионах, в частности в Карпатах.

– так на этот предмет одежды говорят в западных регионах, в частности в Карпатах. Порти / портки (с ударением на [о]) – этими устаревшими словами обозначаем полотняные штаны.

– этими устаревшими словами обозначаем полотняные штаны. Паналони / пантальони – изысканное заимствование из французского, где существительное un pantalon означает "штаны".

– изысканное заимствование из французского, где существительное un pantalon означает "штаны". Галанці / ґаланці (с ударением на последний слог) – это тоже поясная одежда, но узкого кроя, можно стильно заменить этим словом англицизм "скинни".

– это тоже поясная одежда, но узкого кроя, можно стильно заменить этим словом англицизм "скинни". Пачмаги – слово, которое пришло из русинского языка, его можно встретить на Закарпатье.

– слово, которое пришло из русинского языка, его можно встретить на Закарпатье. Надраґи – еще один диалектный вариант из Закарпатья, особенно с Раховщины, который происходит от венгерского nadrág.

– еще один диалектный вариант из Закарпатья, особенно с Раховщины, который происходит от венгерского nadrág. Шальвари – недаром это слово так похоже на "шаровары", ведь это карпатский вариант существительного, которым описывают широкие штаны.

А как быть с брюками? Рубрика "Уроки государственного языка" из газеты "Хрещатик" указывает, что эта лексема пришла в наш язык через русский и не является исконной. Поэтому, если вы хотите разговаривать на литературном украинском, употреблять ее нежелательно. Хотя в терминологизированных словосочетаниях это словоупотребление все же поддерживается – мы говорим "брючний костюм", "брючний цех". Тем не менее, вместо них авторы рубрики предлагают варианты типа "жіночий костюм-штани", "цех для виготовлення штанів".

