Нагрузка больше, зарплата меньше: учительница рассказала, как изменилась ее работа с 1998 по 2024 год

Американская учительница Келли Гибсон поделилась с пользователями сети, как изменилась ее работа за 26 лет, когда она в 1998 году начала работать в школе. Она рассказала, что рабочий день за это время увеличился на час, поэтому педагог имеет меньше времени для подготовки к занятиям. По ее словам, если раньше у нее было 5 уроков каждый день, то в настоящее время она имеет 6 занятий и один консультативный урок.

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Помимо увеличения классов для преподавания, у учительницы меньше времени на планирование и большее количество учеников, за которых нужно отвечать. Гибсон отмечает, что произошло несправедливое изменение нагрузки для учителей. Несмотря на увеличение обязанностей и занятости, педагоги зарабатывают значительно меньше, чем десять лет назад, сообщает Yourtango.

Сейчас школа трижды в год проводит тестирование детей, в то время как в 1998 году стандартизированных тестов не было вообще. Педагог отмечает, что финансирование учебных заведений связано с результатами тестов учеников, поэтому администрации школ предпочитают их, даже за счет благополучия школьников.

Раньше школьники с особыми образовательными потребностями учились отдельно, но сейчас они ходят на уроки со всеми детьми. Несмотря на то, что такую идею учительница считает хорошей, она все же отмечает, что у педагогов сейчас нет достаточно времени для того, чтобы разобраться со всеми потребностями этих учеников.

Дополнительные обязанности становятся большим бременем для учителей, чем два десятилетия назад. Именно это способствует массовому выгоранию, которое испытывают современные педагоги.

Кроме того, в учебных заведениях увеличилось количество общих собраний. По словам Гибсон, если раньше собрание работников образования проводилось раз в месяц, то сейчас их множество, включая различные образовательные встречи и конференции. Поэтому педагоги почти не имеют свободного времени на внешкольную деятельность.

В дополнение к переутомлению и недостатку персонала Гибсон сказала, что технологии значительно увеличили нагрузку. Учителя должны создавать онлайн-зачеты, общаться с родителями по электронной почте и с помощью текстовых сообщений, а также организовывать дистанционное обучение.

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