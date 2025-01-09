Нагрузку увеличили, зарплаты не повысили: образовательный омбудсмен обратилась в ВР и МОН из-за нарушения прав педагогов в детсадах Украины
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратилась в Верховную Раду и Министерство образования и науки из-за увеличения нагрузки у воспитателей детских садов. Несмотря на это, у педагогических работников нет повышения заработной платы.
Об этом сообщается на официальной странице защитницы образовательных прав в Facebook. Лещик призвала как можно скорее разработать документы по оплате труда за организационную работу и другую педагогическую деятельность, а не только за перегрузку. Ведь, по ее словам, это нарушает права воспитателей.
Кроме того, чиновник обратилась с просьбой к руководителям учреждений дошкольного образования разрешить методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность дистанционно, за пределами заведения, пока не разработают новые нормативные документы об оплате труда.
"Согласно пункту 63 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, оплата труда педагогических работников учреждений и учебных заведений производится, исходя из установленных ставок заработной платы (должностных окладов) с учетом повышений, фактического объема педагогической работы, доплат и надбавок. То есть оплата труда осуществляется за педагогическую нагрузку, без учета методической, организационной работы и другой педагогической деятельности", – говорится в сообщении.
Согласно статье 26 нового Закона Украины "О дошкольном образовании", продолжительность рабочего времени педагогических работников в неделю на одну тарифную ставку составляет:
- 35 часов – для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя;
- 30 часов – для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников.
Норма нагрузки (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками), составляющая рабочее время педагогического работника заведения дошкольного образования, составляет для:
- воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;
- музыкального руководителя – 24 часа в неделю;
- практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;
- руководителя кружка (студии, секции и т.п.), учителя – 18 часов в неделю.
Но для отдельных категорий педагогических работников произошло существенное увеличение рабочего времени, отмечает Лещик.
"Готовлю письмо о нарушении прав отдельных категорий педагогических работников учреждений дошкольного образования, отсутствии оплаты труда за методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность, которая является частью рабочего времени для отдельных категорий педагогических работников учреждений дошкольного образования, и скорейшей необходимости разработки нормативных документов по оплате труда ", – написала образовательный омбудсмен.
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