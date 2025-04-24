Найди число 41: головоломка от учительницы математики восхитила сеть

Украинская учительница по математике Наталья Трепак поделилась головоломкой, которая будет полезна не только детям. Это увлекательное упражнение проверяет внимательность.

Видео дня

Видео, которое педагог опубликовала на своей странице в Instagram, просмотрели более трех тысяч раз. В комментариях пользователи делятся своими успехами, как быстро они нашли число "41".

"Ну что, за сколько секунд нашли число 41?", – спрашивает Трепак в своем посте подписчиков.

Большинство пользователей отвечают, что нашли достаточно быстро, хотя и не ожидали, что будет так легко.

Но есть и такие, кто не нашел.

Заметим, что такие игры на поиск скрытых предметов оказывают положительное влияние на развитие мозга, ведь они заставляют фокусироваться на мелочах. В поисках нужной цифры мозг запоминает и расположение других, что в общем помогает развивать кратковременную память.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал об интересном методе деления не в столбик, а с помощью палочек от этой же учительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!