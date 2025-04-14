Не в столбик, а рисуя палочки. Украинская учительница по математике показала интересный способ деления

Деление в столбик дается легко не всем детям, ведь не воспринимают абстрактные схемы. Кому-то необходим визуальный, наглядный способ, чтобы понять сам принцип.

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Украинская учительница по математике показала интересный способ деления, где она решает пример с помощью рисования палочек. Видео с наглядным примером Наталья Трепак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, отметив, что этот способ работает на начальном этапе, чтобы ребенок понял, как одно число может помещаться несколько раз в другом.

Учительница показала, как с помощью рисования палочек поделить 723 на 3. Для этого она на листе написала цифры "7", "2" и "3", оставив возле них место для палочек.

"Сначала разбираем "сотни", у нас их 7", – объясняет учительница и рисует семь палочек. Далее их нужно разделить на группы по три палочки (ведь делитель в примере "3"). В результате получилось 2 группы и остаток единицы. После равно нужно записать "2", а остаточную единицу перенести в строку с "десятками".

Следующим шагом будет разбор "десяток" на палочки и группы по три. Получилось полные четыре группы, так что в ответе записываем цифру "4". Далее переходим к "единицам". Их в примере три – рисуем три палочки и объединяем в одну группу. В ответе отображается цифра "1". Так что ответ будет 241.

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