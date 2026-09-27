Найдите 4 краба: весёлая головоломка

Головоломки на внимательность могут стать хорошим способом ненадолго отвлечься от повседневных дел и одновременно потренировать способность замечать мелкие детали. На этот раз задача кажется простой: среди большого количества красных омаров нужно найти четырех крабов. Посмотрите на изображение ниже.

Однако справиться с ним с первого взгляда может быть сложнее, чем кажется. Крабы почти не отличаются по цвету от остальных морских обитателей, поэтому легко теряются среди десятков похожих фигур.

Головоломка. Источник: dudolf.com

Попробуйте найти всех четырех крабов, прежде чем читать подсказку.

Чем полезны головоломки на внимательность

Такие задания, прежде всего, тренируют зрительный поиск – способность находить нужный объект среди большого количества похожих или посторонних деталей. Именно этот навык мы постоянно используем в повседневной жизни, когда ищем какую-то вещь, читаем насыщенную информацией страницу или пытаемся быстро заметить нужный знак.

Головоломки также заставляют некоторое время удерживать внимание на одной задаче и последовательно проверять различные участки изображения. Это может быть полезным упражнением для концентрации и наблюдательности.

В то же время скорость решения подобной загадки не стоит воспринимать как тест на интеллект. На результат могут влиять особенности изображения, концентрация в конкретный момент, усталость и даже то, на какую часть картинки человек посмотрел первой.

Если взгляд начинает "теряться" среди красных омаров, попробуйте мысленно разделить картинку на несколько одинаковых секторов. Внимательно проверьте один сектор и только после этого переходите к следующему.

Такой способ помогает не возвращаться много раз к одним и тем же местам и не пропускать отдельные участки.

Теперь попробуйте еще раз и проверьте, удастся ли найти всех четырёх.

Правильный ответ. Источник: dudolf.com

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