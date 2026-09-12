Найдите 5 очков: головоломка на внимательность

Елена Былим
Моя Школа
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В этой куче одежды лежат очки
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Любителям так называемого организованного беспорядка предложили новую головоломку. Главная задача для искателей – найти пять пар солнцезащитных очков, спрятанных в огромной куче вещей, которая высыпается из шкафа прямо на пол.

Такая загадка станет отличным способом отвлечься от повседневной рутины и поднять себе настроение, особенно во время весенней уборки дома. Проверьте свою наблюдательность и попробуйте справиться с заданием, а чтобы начать поиски – смотрите изображение ниже.

Среди вещей найдите очки.

Сложность этого испытания заключается в огромном количестве разнообразных предметов, гардеробных аксессуаров и вещей, разбросанных по полу. Если люди, привыкшие к хаосу, могут легко сориентироваться в такой обстановке, то для сторонников идеального порядка эта задача может оказаться настоящим испытанием. Некоторые аксессуары лежат практически на виду, тогда как другие надежно спрятаны под вещами, из-за чего сосредоточиться на поиске становится невероятно сложно.

Чтобы быстро разгадать эту головоломку и не пропустить ни одной детали, можно воспользоваться несколькими полезными приемами. Прежде всего стоит четко очертить зону поиска и условно разделить кучу одежды на несколько меньших частей. Последовательно и внимательно проверяйте каждый такой сектор, прежде чем переходить к следующему, или же медленно осматривайте изображение по часовой стрелке.

Оба метода гарантируют, что ни одна мелочь не ускользнет от вашего внимания, а шансы найти все пять спрятанных аксессуаров существенно возрастут. Если вам понадобилось менее 15 секунд, у вас действительно феноменальная зрительная память и внимательность к деталям.

Ответ на головоломку

Для тех, кто хочет проверить свои результаты и убедиться в правильности находок, разгадка доступна ниже.

Ответ на головоломку.

Тренируйте свой мозг каждый день, чтобы всегда оставаться внимательными. Для этого OBOZ.UA подготовил еще одно задание, но со спичками.

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