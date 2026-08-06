Найдите 5 пустых бутылок на рисунке: головоломка

На картинке изображены три дельфина, плавающие среди множества зеленых стеклянных бутылок. В большинстве из них спрятаны свернутые бумажные записки. Часть бутылок закрыта пробками, а часть остаётся открытой, что ещё больше запутывает. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Однако среди всех предметов есть пять бутылок, в которых нет ни записки, ни какого-либо другого содержимого. Именно их и нужно найти. Самые внимательные смогут справиться с заданием примерно за 30 секунд.

Задачу усложняет то, что бутылки расположены очень плотно, а в оформлении преобладают похожие зеленые и синие оттенки. Из-за этого отдельные детали легко сливаются между собой.

Поиск скрытых предметов помогает тренировать концентрацию, зрительную память и способность замечать мелкие различия.

Такие головоломки также могут быть полезны для развития скорости зрительного восприятия. Человек учится быстрее распознавать знакомые формы, видеть закономерности и находить исключения среди большого количества похожих объектов. Это

Главные истории дня

Короткое задание на внимательность может стать своеобразной разминкой для мозга. Оно помогает ненадолго отвлечься от монотонной работы, переключить внимание и вернуться к делам с большей сосредоточенностью. В то же время стоит помнить, что одна головоломка не дает мгновенного эффекта: наибольшее значение имеет регулярное выполнение различных заданий на внимание, память и логику.

Правильный ответ

Ранее OBOZ.UA публиковал древнюю головоломку о 17 верблюдах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.