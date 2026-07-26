Древняя задача о 17 верблюдах: как разделить наследство, не зарезая животных

Древние цивилизации Востока дали мощный импульс развитию математики – даже слово "алгебра" имеет арабское происхождение. Поэтому неудивительно, что до наших дней дошли хитроумные восточные математические загадки, которые до сих пор ставят людей в тупик. Об одной из таких рассказала репетитор по математике проекта "Антишкола".

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В TikTok она опубликовала ролик с хитрой задачей о 17 верблюдах. Условие задачи звучит так: отец умирает и оставляет 17 верблюдов своим трем сыновьям. Старшему сыну должна достаться половина верблюдов, среднему – треть, а младшему – девятая часть. "Парни и так только что потеряли отца, если они еще и начнут пилить наследство в прямом смысле, это точно станет для них последней каплей. Ведь 17 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 9. Так что же им делать?", – спросила репетитор.

В этом месте сделайте паузу и попробуйте решить задачу самостоятельно. Только после этого переходите к разъяснению.

Конечно, как и в любой восточной задаче, в этой не обошлось без участия мудреца. Парни решили обратиться к нему за помощью. "Мудрец говорит: я дам вам своего верблюда, и тогда ваша задача решится". Сыновья скептически смотрят на 18 верблюдов, но, о чудо, – старший забирает свою половину, а это 9 верблюдов, средний забирает треть, это 6 верблюдов, а младший – свою девятую часть, то есть 2 верблюда. 9 плюс 6 плюс 2 вместе составляет 17 верблюдов. То есть один верблюд снова остается лишним, и они просто возвращают его мудрецу", – рассказала репетитор.

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Но в чем же подвох задачи? Проблема в неточной формулировке условий, ведь 17 верблюдов невозможно разделить на указанные отцом части так, чтобы получились целые числа. Половина от 17 – это 8,5 верблюда, треть – примерно 5,67, а девятая часть – около 1,89. Делить животных на части, разумеется, никто не собирался, поэтому братья обратились к мудрецу.

"Дело в том, что математические вычисления отца вообще не дают целого числа. Давайте сложим половину, треть и девятую часть. Приведем их к общему знаменателю. Половина – это 9 восемнадцатых, треть – 6 восемнадцатых, а девятая часть – это 2 восемнадцатых. Складываем и получаем 17 восемнадцатых. То есть отец вообще забыл упомянуть о восемнадцатой части. Верблюд мудреца просто помог искусственно довести сумму до целого числа, чтобы обойтись без кровавой бойни", – пояснила репетитор.

На первый взгляд кажется, что мудрец нашел гениальное решение, но на самом деле весь секрет кроется в самой математике завещания. Как объяснила репетитор, отец фактически распределил не все стадо, а лишь 17/18 от него.

Если сложить доли, которые он указал в завещании, получается:

1/2 + 1/3 + 1/9 = 9/18 + 6/18 + 2/18 = 17/18.

То есть одна восемнадцатая часть стада в завещании осталась "лишней". Добавленный верблюд мудреца стал своеобразным мостиком: он позволил перевести задачу с неудобного числа 17 на удобное число 18, которое легко делится на 2, 3 и 9.

Эта загадка хорошо показывает, насколько важно внимательно работать с дробями. Ее суть не в хитроумном способе раздела наследства, а в том, что числа в завещании изначально не складывались в целое. И нужно было просто придумать хитроумный способ обойти это ограничение. И в этом действительно может помочь знание математики.

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