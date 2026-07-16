Найдите кота: веселая головоломка

Алина Милсент
Моя Школа
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Найдите кота: веселая головоломка
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Домашние питомцы часто становятся лучшими компаньонами, однако в этой задаче пушистика ещё предстоит найти. Следует внимательно рассмотреть иллюстрацию с женщиной, держащей метлу, и найти на ней кота. Смотрите изображение ниже. 

Головоломка оказывается сложнее, чем кажется. Трудно понять, где именно спрятался кот, ведь он не нарисован явно среди предметов.

Найдите кота: веселая головоломка

Головоломки на внимательность тренируют наблюдательность, концентрацию и умение замечать детали, которые на первый взгляд кажутся незаметными.

Такие задания заставляют мозг работать активнее: человек сравнивает формы, линии, фон и мелкие элементы изображения. Особенно полезны задачи с негативным пространством, ведь они учат смотреть на картинку не только буквально, но и шире.

Кроме того, подобные головоломки могут стать небольшой паузой в течение дня. Они не требуют специальных знаний, но помогают переключить внимание, сосредоточиться и немного отвлечься от рутины.

Если вы уже несколько раз просмотрели изображение, но до сих пор не видите животное, попробуйте изменить угол обзора. В этой головоломке важно смотреть не только на сами предметы, но и на пространство между ними.

Именно так называемое негативное пространство может скрывать ответ. Поэтому стоит обратить внимание на участок между волосами женщины и метлой, которую она держит.

Чтобы увидеть кота, нужно повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке. После этого на жёлтой стене между головой женщины и рукояткой метлы можно заметить приблизительный контур кота.

Именно эта скрытая форма и была ответом на головоломку. Поскольку кот образован не прямым рисунком, а свободным пространством между деталями, многие люди сначала его не замечают.

Найдите кота: веселая головоломка

OBOZ.UA предлагает головоломку по поиску лишних конфет.

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