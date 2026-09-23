Найдите кролика: головоломка на внимательность

Чтобы хорошо справляться с головоломками, нужны не только острое зрение и решительность, но и максимальная бдительность и выдержка. Ведь эта задачка станет для вас настоящей проверкой на прочность, пока вы будете искать на картинке спрятанное животное. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам найти на черно-белой картинке с двумя людьми, которые катаются на лыжах, кролика. Если хотите бросить себе настоящий вызов, попробуйте справиться с заданием всего за 11 секунд.

Итак, перед нами зимний пейзаж, заснеженная местность и пара, занимающаяся бегом на лыжах. А где-то среди деревьев, холмов и людей спрятался хитрый кролик.

Небольшая подсказка – найти его можно буквально на самом заметном месте. Но, поскольку зверек идеально слился с окружающей средой, сделать это будет непросто.

Если вам удастся заметить кролика за 11 секунд или быстрее, ваши когнитивные способности точно на высоте. Впрочем, если вы столкнулись с трудностями – не волнуйтесь. Воспользуйтесь подсказкой: попробуйте наклонить голову в сторону и посмотреть на рисунок под другим углом.

Если же найти кролика так и не удалось, ответ ждет вас ниже. Силуэт животного все это время находился прямо перед вашими глазами в центре этого изображения.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой среди мебели нужно было найти спрятанную лампу.

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