Найдите лампу на рисунке: головоломка на внимательность

Новая красочная головоломка может сбить с толку даже самых внимательных. Задача состоит в том, чтобы найти спрятанную на рисунке настольную лампу, замаскированную среди множества диванов, кресел и тумбочек.

Сложная визуальная нагрузка создает иллюзию хаоса, в котором трудно разглядеть мелкие детали. Проверьте свои силы и попробуйте найти спрятанный предмет – смотрите изображение ниже.

Большинство людей бросают вызов друг другу, соревнуясь в скорости разгадывания этой оптической иллюзии. Даже в повседневной жизни потерять лампу среди домашней утвари кажется маловероятным, однако на этой иллюстрации легко растеряться из-за большого количества элементов. По статистике, около 70 % зрителей заходят в тупик и не могут найти нужный объект с первой попытки.

Стандартное время, которое обычно требуется для решения этой визуальной задачи, составляет 37 секунд. Впрочем, если вам понадобится чуть больше времени, переживать не стоит, ведь рисунок разработан таким образом, чтобы максимально запутать зрение. Постоянная смена ярких цветов и похожих геометрических форм существенно затрудняет поиск.

Для тех, кто столкнулся с трудностями и не может справиться с задачей, есть небольшая подсказка. Обратите особое внимание на цвет предмета: искомая лампа имеет зеленый абажур, который несколько выделяется на общем фоне. Это значительно упрощает задачу, если знать, какой именно элемент вы ищете.

Ответ на головоломку

Чтобы наконец заметить спрятанную лампу, направьте взгляд в левую нижнюю часть картинки. Именно там, среди мебели, замаскирована лампа.

OBOZ.UA также предлагает размять мозги, пытаясь найти палатки на картинке.

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