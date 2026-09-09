Найдите все необычные палатки: головоломка для самых внимательных
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Головоломки на поиск отличий могут хорошенько проверить внимательность, особенно когда почти все элементы на изображении одинаковы. В этом задании среди большого количества красных палаток нужно найти шесть, которые отличаются от остальных. Смотрите изображение ниже.
Попробуйте справиться с заданием менее чем за 21 секунду. На первый взгляд все палатки кажутся одинаковыми, однако в шести из них скрыты небольшие различия.
Попробуйте установить таймер и найти все необычные палатки до окончания отсчета.
Подобные задания помогают тренировать зрительное внимание и способность быстро замечать мелкие различия между почти одинаковыми объектами.
Они также могут быть полезны для развития:
- внимания к деталям – приходится сравнивать похожие элементы друг с другом;
- концентрации – нужно не отвлекаться и удерживать внимание на изображении;
- наблюдательности – мозг ищет малейшие несоответствия;
- скорости обработки визуальной информации – особенно когда есть ограничения по времени.
Такие головоломки можно использовать и как небольшой перерыв между повседневными делами: они переключают внимание на другой тип задачи и дают мозгу небольшую тренировку.
А теперь проверьте себя: удалось ли вам найти все шесть необычных палаток за 21 секунду?
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