Найдите все необычные палатки: головоломка для самых внимательных

Алина Милсент
Моя Школа
24
Головоломка
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Головоломки на поиск отличий могут хорошенько проверить внимательность, особенно когда почти все элементы на изображении одинаковы. В этом задании среди большого количества красных палаток нужно найти шесть, которые отличаются от остальных. Смотрите изображение ниже.

Попробуйте справиться с заданием менее чем за 21 секунду. На первый взгляд все палатки кажутся одинаковыми, однако в шести из них скрыты небольшие различия.

Головоломка.

Попробуйте установить таймер и найти все необычные палатки до окончания отсчета.

Подобные задания помогают тренировать зрительное внимание и способность быстро замечать мелкие различия между почти одинаковыми объектами.

Они также могут быть полезны для развития:

  • внимания к деталям – приходится сравнивать похожие элементы друг с другом;
  • концентрации – нужно не отвлекаться и удерживать внимание на изображении;
  • наблюдательности – мозг ищет малейшие несоответствия;
  • скорости обработки визуальной информации – особенно когда есть ограничения по времени.

Такие головоломки можно использовать и как небольшой перерыв между повседневными делами: они переключают внимание на другой тип задачи и дают мозгу небольшую тренировку.

А теперь проверьте себя: удалось ли вам найти все шесть необычных палаток за 21 секунду?

Правильный ответ.

OBOZ.UA также предлагает головоломку с котом, которая поможет мозгу сосредоточиться на поставленной задаче.

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