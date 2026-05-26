Найдите маску фараона: головоломка "со звездочкой"
Эта головоломка по мотивам Древнего Египта проверит, насколько быстро вы замечаете мелкие детали. Среди пейзажа спрятана маска фараона. Задача сложнее, чем кажется, ведь внимание легко отвлекают яркое солнце, архитектура и многочисленные мелкие объекты. Смотрите изображение ниже.
Попробуйте найти маску за 30 секунд. Это удается далеко не всем.
На первый взгляд картинка кажется обычной иллюстрацией с египетскими достопримечательностями. В ней есть пирамиды, Большой сфинкс, Долина царей, песчаные холмы и здания, разбросанные на фоне пустыни.
Именно из-за большого количества деталей найти скрытый предмет непросто. Глаза сначала цепляются за самые яркие элементы – солнце, линии пирамид, контрастные тени и деревья. Из-за этого маленькая маска может долго оставаться незамеченной.
Главная подсказка – маска имеет золотистый цвет. Поэтому стоит обращать внимание на участки, где золотой оттенок может сливаться с песком, камнями или освещенными частями сооружений.
Не пытайтесь сразу охватить всю картинку. Лучше медленно просматривать ее частями: сначала верх, потом центр, а дальше нижнюю зону. Особенно внимательно присмотритесь к местам возле пирамид, ведь форма маски может частично скрываться за архитектурными элементами.
Головоломка работает на эффекте перегрузки деталями. Когда на картинке много похожих цветов, линий и форм, мозг быстро выделяет крупные объекты, но может пропустить маленький скрытый предмет.
В этом случае маска фараона не лежит открыто посреди картинки. Она частично спрятана, а ее золотой цвет хорошо сочетается с пустынным фоном. Именно поэтому многие люди долго ищут ее среди деревьев, построек или дюн.
Где спрятана маска фараона
Если найти маску за 30 секунд не удалось, ответ таков: она расположена в нижней правой части изображения.
Маска фараона выглядывает из-за пирамиды ближе к правому нижнему углу. Из-за того, что она золотистая и частично прикрыта, ее легко спутать с элементом пирамиды или песком.
