Найдите микрофон: быстрая головоломка

Алина Милсент
Моя Школа
69
Найдите микрофон: быстрая головоломка
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В этой яркой головоломке из музыкальных деталей и мелких элементов спрятался микрофон. Задача кажется простой лишь на первый взгляд: из-за большого количества предметов взгляд быстро перескакивает с одной детали на другую, поэтому найти нужный объект удается не всем. Посмотрите на изображение ниже. 

Такие головоломки хорошо проверяют внимательность, скорость восприятия и способность замечать мелочи среди визуального шума. Поэтому попробуйте справиться как можно быстрее.

Найдите микрофон: быстрая головоломка

Визуальные головоломки тренируют концентрацию, зрительную память и умение быстро отличать важные детали от второстепенных. Когда человек ищет один маленький предмет среди десятков других, мозг активно фильтрует информацию, сравнивает формы, цвета и контуры.

Такие задания также могут помочь переключиться после работы или учебы. Короткая головоломка дает мозгу другой тип нагрузки: не сложную логическую задачу, а легкую тренировку внимательности. Именно поэтому подобные тесты часто воспринимаются как приятная пауза, которая в то же время заставляет сосредоточиться.

Кроме того, головоломки хорошо показывают, насколько по-разному люди воспринимают одно и то же изображение. Кто-то замечает нужный предмет сразу, а кто-то долго смотрит прямо на него и всё равно не видит.

Авторы задания утверждают, что в среднем людям требуется более минуты, чтобы найти микрофон.

Ответ

Микрофон теряется среди других элементов сцены, поэтому его легко пропустить, если смотреть на картинку слишком быстро.

Найдите микрофон: быстрая головоломка

Если вам удалось найти его без подсказки, с внимательностью у вас все в порядке. Если нет – не страшно: такие головоломки как раз и созданы для того, чтобы тренировать наблюдательность и заставлять мозг искать нестандартные визуальные совпадения.

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