Найдите на рисунке 4 женщин: запутанная оптическая иллюзия

Запутанная художественная головоломка со скрытыми элементами может стать настоящим испытанием. В основе рисунка лежит изящный эскиз, на котором с первого взгляда выделяется лишь один четкий силуэт. Попробуйте проверить свою внимательность и распознать другие скрытые фигуры – смотрите изображение ниже.

Автором этой популярной вирусной работы является известный украинский художник Олег Шупляк, прославившийся созданием удивительных оптических иллюзий в живописи и графике. Эскиз под названием "Четыре женщины" был создан в 2013 году с помощью карандаша, бумаги и штукатурки.

Первая женщина

На переднем плане картины сразу бросается в глаза девушка с длинными распущенными волосами, которая улыбается, разговаривает по телефону и одета в плиссированную юбку и короткий топ.

Однако в сложных карандашных штрихах мастер замаскировал еще трех женщин, из-за чего разгадать произведение с уверенностью могут лишь 2% людей.

Вторая женщина

Вторую женскую фигуру можно заметить, присмотревшись к левой руке главной героини: ее локоть образует подбородок, а волосы первой девушки создают челку для бокового профиля лица с выразительными губами и носом.

Третья женщина

Третья, более миниатюрная женская фигура спрятана в предплечье главной девушки, поднимаясь к её уху. Она изображена в полный рост – в длинном платье и с поднятыми вверх руками.

Четвертая женщина

Ее силуэт разгадать сложнее всего: если посмотреть на живот первой девушки, то прямо над ее пупком можно различить выразительные черты лица и пухлые губы еще одной женщины старшего возраста.

OBOZ.UA предлагает головоломку, которая проверит вашу внимательность к деталям. Вам предстоит найти утку.

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