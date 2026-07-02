Найдите необычную шахматную фигуру: есть 5 секунд

Новый тест поможет определить уровень вашей когнитивной гибкости и внимания к мелочам. Чтобы проверить, действительно ли у вас острое зрение и высокий интеллект, попробуйте справиться с этим заданием всего за пять секунд – смотрите изображение ниже.

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На рисунке Джаграна Джоша перед зрителем предстают пять рядов белых шахматных коней на ярком синем фоне, общее количество которых составляет семьдесят штук.

Все они расположены симметрично по 14 фигур в каждой линии и повернуты в одну сторону, что создает оптическую иллюзию полной идентичности. Однако среди этой толпы скрыт один "нарушитель", который имеет едва заметное отличие от остальных лошадей.

Для успешного прохождения этого испытания вам понадобится максимальная концентрация и настойчивость, ведь мозг склонен воспринимать повторяющиеся узоры как одно целое.

Если вам не удалось найти нужный элемент самостоятельно, вот полезная подсказка: у каждой правильной лошадиной головы четко прорисованы нос и глаза.

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Ответ на головоломку

Странная фигура, которую вы ищете, отличается отсутствием одной из этих деталей – у нее нет глаз, а её точное расположение обведено красным цветом на финальном кадре.

OBOZ.UA предлагает головоломку по поиску лишних конфет.

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