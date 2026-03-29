Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Найдите ответ за 17 секунд: математическая головоломка

Алина Милсент
Моя Школа
153
Математические головоломки – отличный способ потренировать внимание, логику и скорость мышления. Такие задачи заставляют внимательно анализировать детали, искать закономерности и нестандартно подходить к решению.

Видео дня

Регулярная практика подобных упражнений помогает улучшить концентрацию, точность и навыки решения проблем. Попробуйте проверить себя прямо сейчас и найти правильный ответ всего за 17 секунд.

Нужно найти пропущенное значение. На первый взгляд примеры могут показаться странными, ведь привычные правила умножения здесь не работают. Именно поэтому задание проверяет не знание стандартной арифметики, а умение замечать скрытую логику.

31 × 3 = 10

42 × 4 = 33

53 × 5 = ?

Чтобы решить эту головоломку, нужно внимательно посмотреть на числа и попытаться понять, как именно образуется результат. Здесь важно не спешить и не действовать по привычному шаблону. Такие задачи заставляют задействовать аналитическое мышление и внимательность к деталям.

Правильное решение

Разгадка заключается в том, что в каждом примере используют не стандартное умножение, а отдельную формулу.

В первом случае:

3 × 1 × 3 + 1 = 10

Во втором случае:

4 × 2 × 4 + 1 = 33

Следовательно, по такой же логике третий пример решается так:

5 × 3 × 5 + 1 = 76

Следовательно, пропущенное значение – 76.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.