Найдите сломанную ракетку: тест на внимательность

Оптические иллюзии бывают невероятно увлекательными, но иногда они оказываются настолько запутанными, что можно легко потерпеть фиаско. Проверьте себя, способны ли вы справиться с такой хитрой головоломкой. Посмотрите на изображение ниже.

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На картинке, которую публикует OBOZ.UA, разбросаны десятки теннисных ракеток и мячей. Большинство из них в отличном состоянии, но одна ракетка – сломанная. Ваша задача – найти ее и справиться как можно быстрее. Так что включайте таймер и приступайте к игре.

Если уделять хотя бы несколько минут каждый день подобным умственным упражнениям, это принесет немалую пользу. В частности, поможет предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте. Ну и просто хорошо развлечет и снимет стресс.

До сих пор не можете найти нужную ракетку? Вот вам подсказка – ищите ту, у которой порваны струны. Не помогло? Вот ещё одна – ее обод зеленого цвета. Запишите, сколько времени вам понадобилось, чтобы справиться с этой головоломкой.

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Или воспользуйтесь подсказкой. На ней нужная ракетка специально выделена, чтобы вы могли ее хорошо разглядеть.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти лишнюю конфету за 7 секунд.

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