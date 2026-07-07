Найдите тыкву: веселая головоломка с подвохом

Даже самые заядлые любители головоломок точно будут озадачены этой задачей. Ведь на изображении венгерского художника Дудольфа среди десятков ярких индеек тщательно спряталась одна-единственная тыква. Смотрите изображение ниже.

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Дудольф – настоящий эксперт в искусном использовании форм и цветов, и его головоломки под силу не каждому. Его работы буквально завораживают людей, когда те пытаются играть в его игры по поиску предметов, и OBOZ.UA предлагает вам именно такую. Напрягите воображение, будьте предельно внимательны к мелочам и попробуйте найти тыкву всего за 10 секунд.

Если вы справитесь с этой задачей за рекордное время, у вас, скорее всего, высокий уровень IQ и способность безупречно сосредоточиваться на деталях. Большинство игроков признались, что не смогли найти тыкву, уложившись в лимит времени, и были вынуждены продолжать поиски. Хотя многие признались, что получили массу удовольствия, рассматривая в процессе забавных индюков – в шляпах, в очках, в кепках.

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Но не сдавайтесь, если пройдет 10 секунд или вам начнёт казаться, что вы никогда не найдете эту тыкву. Главное в таких играх – это добиться результата самостоятельно. Поэтому только когда обнаружите тыкву, переходите к подсказке, чтобы убедиться, что не ошиблись.

Итак, вот она – подсказка. Тыква пряталась в правом нижнем углу между перьями индюков. Здесь она специально отмечена кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти странную шахматную фигуру за 5 секунд.

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