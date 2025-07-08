Найти работу легче, зарплата на порядок выше. Надежда Лещик привела ключевой аргумент поступать в колледжи и училища

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик объяснила, почему поступать в колледжи и училища – это правильный шаг. По ее мнению, с профессиональным образованием легче найти работу, а заработная плата может быть на порядок выше.

Видео дня

В интервью для Ukrinform она рассказала о новой реформе профессионально-технического образования, Министерство открывает соответствующие центры и обеспечивает их нужным оборудованием. Основной целью является повысить популярность колледжей.

Госпожа Лещик поделилась результатами последнего исследования, согласно которым, трудоустройство и заработная плата после окончания профессионально-технических учебных заведений лучше, чем после получения образования в высших учебных заведениях.

"Это наводит на мысль о том, что эти профессии нужны", – говорит она и добавляет, что они направляют письма в области с просьбой увеличивать квоты на обучение. Чтобы получить профессионально-техническое образование мог каждый желающий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине реорганизуют сеть колледжей и профтехов. Таким образом должны сформироваться "ядра" учебных заведений, которые будут отвечать четким критериям, станут основой новой системы и к ним будут присоединяться другие учреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!