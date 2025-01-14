В Украине реорганизуют сеть колледжей и профтехов: МОН хочет создать 'ядра'

Министерство образования и науки (МОН) планирует реорганизовать сеть колледжей и учреждений профессионально-технического образования. Таким образом, в Украине должны сформироваться "ядра" учебных заведений, которые будут отвечать четким критериям, станут основой новой системы и к которым будут присоединяться другие учреждения.

Видео дня

Соответствующий проект обнародовал МОН для общественного обсуждения на официальном сайте. Согласно документу, в областных центрах ядрами станут заведения, где учится не менее 800 студентов, а показатели трудоустройства после его окончания должны быть не менее 60%. В то же время, выполнение госзаказа – не менее 75%, спецфонд – не менее 20% бюджета заведения.

Для районных центров:

не менее 500 студентов;

выполнение госзаказа – 75% и более;

доля специального фонда – не менее 15%;

трудоустройство – не менее 60%.

Менее мощные профтехи и колледжи могут быть присоединены к ядру или объединены между собой. Таким образом, удастся собрать нужное количество студентов в объединенных заведениях. Их количество должно быть 600 человек в городах областного значения и 400 учеников – в районах.

Рабочие группы проанализируют статистические и аналитические данные по каждому заведению и предоставят предложения по реорганизации до 30 июня 2025 года. После этого учредители колледжей и профтехов должны утвердить план до 31 декабря 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых популярных университетах в каждом регионе Украины и среднем балле, по которому туда поступили в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!