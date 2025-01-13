Названы самые популярные университеты в каждом регионе Украины и средний балл, с которым туда поступили в 2024 году

Самым популярным вузом, который выбирали абитуриенты северных областей в 2024 году, стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Сюда подали заявления 29,5 тысячи абитуриентов со средним баллом Национального мультипредментного теста 161,7.

Видео дня

Такую информацию предоставили в Telegram-канале UA War Infographics. Второй в этом регионе стала Житомирская политехника, которая собрала 5,2 тысячи заявлений поступающих со средним баллом 144,4. Третий – Сумской государственный университет, куда решило поступить 3,6 тысячи абитуриентов со средним баллом 158,2.

В центральных областях самым популярным стал Винницкий национальный технический университет, который выбрали 6,4 тысячи поступающих с 146,8 балла. Следующий – Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка, имеющая 6,3 тысячи заявлений со средним баллом абитуриентов 150. Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого выбрали 4,4 тысячи абитуриентов с 146,6 балла.

На западе Украины лидирует Львовский национальный университет им. Ивана Франко, который выбрали 30,5 тысячи абитуриентов со средним баллом 158,4. Следующим идет Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, куда поступили 12,9 тысячи заявлений от абитуриентов со средним баллом 151,5. Далее следует Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника – 11,9 тысячи будущих студентов с 148,8 балла.

В южных областях наиболее популярным оказался Донецкий национальный университет им. Олеся Гончара – 7,6 тысячи поступающих со средним баллом 152,5. Вторая по популярности – Одесская юридическая академия: 6,5 тысячи абитуриентов с 161,6 балла. Третий – Запорожский национальный университет: 3,7 тысячи будущих студентов с 155,3 балла.

На востоке Украины значительное количество университетов вынуждено прекратить свою деятельность из-за оккупации. Единственным лидером в этом регионе является Харьковский национальный университет им. Василия Каразина, куда поступило 10,3 тысячи выпускников со средним баллом 160,8.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что волонтерство будет влиять на поступление и стипендию в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!