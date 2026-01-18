'Найти украиноязычных тренеров – это квест со звездочкой'. В сети возникла бурная дискуссия из-за сообщения мамы из Одессы

Мама девочки Ксения из Одессы рассказала о случае с занятия гимнастики, который ее возмутил. В частности, она привела дочь на тренировку и к ней обратились на русском языке, спросив, как ее зовут.

В заметке в Threads женщина указала, что сообщила тренеру, что ребенок не понимает русский. Мама девочки возмутилась, что в такое время сложно найти украиноязычных тренеров в Одессе. Сама же Ксения отметила, что одесситка, а не приехала из другого города.

"Привела ребенка на гимнастику, а ее спрашивает тренер: "Как тебя зовут?" Я в отчаянии, реально ли найти детские тренировки на украинском языке в Одессе. Говорю: "Она не понимает русский и не знает, чего вы хотите от нее". А в голове своей выругалась сочно, потому что мне очень грустно, что сегодня в Украине, в Одессе, найти украиноязычных тренеров – это какой-то квест со звездочкой", – написала мама девочки.

Пользователи соцсети присоединились к комментариям. Некоторые не понимали возмущения мамы и того, что ребенок не понимает русский язык. Так, они советовали не жить в Одессе с такими запросами.

"Ну, вам как минимум стоит не жить в Одессе с такими запросами".

"А как можно не понять русский, если ты знаешь, что это на русском? К чему этот цирк?"

В то же время, значительное количество украинцев поддержало маму, они отмечали, что ей стоило совершить скандал, ведь услуги предоставляются не на государственном языке. Некоторые делились похожим опытом, ведь приходилось менять преподавателей именно из-за русского. Кого-то удивляло, что в Украине ребенок может выучить и общаться на государственном языке, а взрослые нет.

"Читаю комментарии – и волосы дыбом встают. Мама-украинка ищет в Украине возможность получения для собственного ребенка образовательные услуги на украинском... И тут выныривает то, что не тонет".

"Мы так пошли на подготовку, из 6 детей на украинском говорила только наша дочь, а учитель подстраивалась под массу. Малая ей постоянно делала замечания. Перешли в другое место. Желаю и вам найти украиноязычных тренеров".

"А я сразу предупреждаю что малый разговаривает на украинском и если человек не переходит то отказываюсь от сотрудничества указывая что это именно из-за языка. Я тоже живу в Одессе".

"Потому что взрослые в Украине не могут выучить язык государства. А маленькая девочка вынуждена понимать язык врага, чтобы заниматься спортом. Это полный абсурд".

