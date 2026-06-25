'Наклейки важная вещь?' Украинская мама пожаловалась на стоимость канцелярских товаров для школы, но ее раскритиковали

Некоторые родители начинают готовить своих детей к новому учебному году еще в июне. И это время для появления первых постов в соцсетях о ценах на школьные принадлежности и споры по поводу покупок. Именно такая дискуссия развернулась на днях в Threads, когда пользовательница Людмила Яблонская показала, что приобрела из канцелярских товаров.

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"Сегодня зашли в торговый центр в отдел канцелярии, чтобы понемногу начать подготовку к школе. Купили всего-навсего 7 ручек и 2 набора наклеек. Казалось бы, мелочи… А на кассе – 540 гривен", – написала женщина. И добавила, что ей страшно даже думать, что будет, когда придется покупать тетради, рюкзак, одежду и обувь. "С каждым годом собирать ребенка в школу становится все сложнее. Цены растут настолько быстро, что иногда просто не успеваешь привыкнуть к новым цифрам на ценниках", – пожаловалась мама.

Однако вместо поддержки Яблонская нарвалась на критику. Особенно много вопросов вызвали два набора наклеек. Комментаторы обратили внимание на то, что женщина выбрала довольно дорогие наклейки, чем существенно увеличила свой чек, а также на то, что наклейки не имеют отношения к школьным принадлежностям.

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Кроме того, комментаторы посоветовали различные магазины эконом-класса, в которых ручки и карандаши можно купить значительно дешевле. А еще напомнили, что в младших классах ученики теряют и ломают канцелярские принадлежности в промышленных масштабах, поэтому покупать что-то дорогое и качественное в таком возрасте им просто нецелесообразно.

Впрочем, у женщины нашлись и защитники. Они, в частности, напомнили, как маленьким детям хочется всего яркого и крутого и как такие вещи, как яркие наклейки, поднимают малышам настроение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой спор в соцсетях вызвало предложение учительницы закупить канцтовары для первоклассников централизованно.

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