'Нам дорога каждая копейка'. Репетитор поделилась просьбой мамы ученицы, которая постоянно опаздывала на занятия, и смутила украинцев

Репетитор украинского языка Дина рассказала о маме ученицы, которая попросила ее проводить занятия ровно 45 минут. Женщина указала, что педагог завершает их раньше, зато они оплачивают за полный урок и отметила, что "им дорога каждая копейка".

В заметке в Threads репетитор написала, что девочка постоянно опаздывает на занятия. Она также добавила, что в условиях договора прописано, что опоздание со стороны ученика на занятия – его ответственность, поэтому она не добавляет это время к уроку.

"Ситуация: ученица опаздывает постоянно и сегодня опоздала на занятия на 5 минут. Я не задерживаю ее, ведь в условиях прописано, что опоздание со стороны ученика – это их ответственность", – написала Дина.

Украинцы в комментариях выразили удивление по поводу такой реакции мамы школьницы. Они отмечали, что нужно ей напомнить об условиях сотрудничества и объяснить, что педагог не может смещать время, ведь ее ждут следующие ученики. А некоторые удивлялись, останавливается ли учебный процесс в школе, если девочка опаздывает.

"Думаю, этот момент должен быть предусмотрен и прописан в правилах сотрудничества. Если он там есть, стоит о нем напомнить".

"У них есть отведенное время, эти 45 минут. Как ребенок использовал это время, это не ваша ответственность. Так и писать маме. Например, занятия в 10:00, я есть в 10:00, если вашего ребенка в это время нет, это не мои проблемы".

"Интересно, если эта мамина бусинка в школу опаздывает, вся школа задерживается на эти 5 минут или только один класс?"

"Немного мама не понимает как это работает. Просто объясните правила и какое окно забронировано за ее ребенком. И о невозможности подвинуть занятия".

"Ко всему, что здесь рекомендуют, напомните маме, во сколько урок начинается. И во сколько заканчивается. Похоже, мама не поняла точное время. Потом правила".

А некоторые советовали перестать проводить занятия этой девочке, ведь в словах ее мамы есть претензии. Однако сама педагог сказала, что пока получила "первый звоночек" и сообщила, что не может задерживаться из-за следующих уроков и попросила не опаздывать.

