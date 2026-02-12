'Нам не нужно 500 заведений': МОН заявило о планах сократить количество профессиональных училищ в Украине

Министерство образования и науки планирует сократить количество профессионально-технических училищ в Украине. Сейчас таких насчитывается 500 по всей территории страны. Заведения будут трансформированы в стандартные профессиональные колледжи и их количество существенно уменьшится.

На этом отметил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в подкасте "Что с экономикой?" По его словам, учреждения, которые сейчас насчитываются в Украине, финансируются из местных бюджетов и должны быть переданы МОН в собственность местных органов власти. Образовательное ведомство фокусируется на крупнейших колледжах и пытается оптимизировать эту сеть.

"Возвращаясь к профессиональным колледжам, о которых мы начали говорить, и там, где именно происходит сейчас активная трансформация, – это 500 заведений по всей стране, которые все финансируются из местных бюджетов. Министерство должно передать эти заведения, их имущество, в собственность местных органов власти и постепенно это делает. Они будут трансформированы из ПТУ, высших профессиональных училищ, профессиональных лицеев, центров профессионального образования и так далее, как бы они ни назывались, в стандартные профессиональные колледжи. Их действительно станет меньше, нам не нужно 500 заведений на всю страну. Мы фокусируемся на крупнейших из них и пытаемся эту сеть оптимизировать", – сказал Завгородний.

Он привел в пример Чернигов, где могло существовать десяток ПТУ и в большинстве из них профессии могли дублироваться, что обходилось слишком дорого для государства. Поэтому сейчас, в таких городах как Чернигов или Житомир, где уже произошла трансформация сети, профессии больше не дублируются. Так, в Чернигове всего 4 или 5 заведений, где один готовит поваров и профессии гостинично-ресторанной сферы, другой – легкой промышленности, еще один – промышленное заведение и тому подобное. Таким образом МОН поддерживает четкую профилизацию с понятным направлением, инвестируя в мастерскую, которая имеет единое направление.

По словам Завгороднего, всего сейчас в Украине насчитывается около 500 профессиональных колледжей, которые раньше назывались училищами, около 700 профессиональных колледжей, которые были техникумами. Среди них 550 – государственной и коммунальной собственности и около 150 – частной.

Он также рассказал, что наиболее популярным среди всех колледжей в Украине – медицинский, для поступления в который нужно проходить конкурс.

