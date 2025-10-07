Какие специальности стали самыми популярными в профтехах: результаты вступительной кампании 2025 года
В Украине завершилась вступительная кампания в учреждения профессионального и профессионально-технического образования 2025 года. 527 профтехов приняли 80 488 заявлений, а 77 320 студентов были зачислены к обучению. Самыми популярными специальностями среди поступающих стали "Повар", "Кондитер", "Официант".
Об этом сообщило Министерство образования и науки. Впервые за несколько лет в топ специальностей попал "Станочник широкого профиля".
Самые популярные профессии по количеству поданных заявлений
Напомним, в Украине в последние годы список самых популярных среди поступающих высших учебных заведений почти не меняется. Так, первым в рейтинге в 2025 году оказался Национальный университет "Львовская политехника". Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко, замыкает тройку лидеров Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
