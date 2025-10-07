Какие специальности стали самыми популярными в профтехах: результаты вступительной кампании 2025 года

В Украине завершилась вступительная кампания в учреждения профессионального и профессионально-технического образования 2025 года. 527 профтехов приняли 80 488 заявлений, а 77 320 студентов были зачислены к обучению. Самыми популярными специальностями среди поступающих стали "Повар", "Кондитер", "Официант".

Об этом сообщило Министерство образования и науки. Впервые за несколько лет в топ специальностей попал "Станочник широкого профиля".

Самые популярные профессии по количеству поданных заявлений

Повар/Кондитер/Официант Парикмахер/Мастер маникюра/Визажист Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства/Слесарь/Водитель/Слесарь по ремонту колесных транспортных средств/Водитель/Оператор по обработке информации и программного обеспечения Штукатур/Облицовщик-плиточник/Маляр Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Портной/Закройщик Электрогазосварщик Станочник широкого профиля

Напомним, в Украине в последние годы список самых популярных среди поступающих высших учебных заведений почти не меняется. Так, первым в рейтинге в 2025 году оказался Национальный университет "Львовская политехника". Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко, замыкает тройку лидеров Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лисовой объяснил причину провального поступления на инженерные специальности в 2025 году.

