'Нам рекомендовали работать ночью': украинцев всколыхнул разговор учителей об онлайн-обучении без света

Педагог Григорий Громко обратился в соцсети к украинцам с вопросом, как проводить онлайн-уроки при отсутствии электроэнергии. К обсуждению подключились пользователи сети, начав шутить по этому вопросу.

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Однако не обошли вопрос и учителя, которые рассказали, как справляются с вызовами настоящего и что рекомендуют своим коллегам. Сообщение появилось в одной из групп в Facebook. Некоторые поделились, что им рекомендовали работать ночью, когда не выключают свет.

"По факту, учитывая графики отключения, то – никак. Нам рекомендовали работать ночью, потому что свет не выключают. Очень жаль детей".

Некоторые начали шутить, отмечая, что в таких условиях можно разве что азбукой Морзе проводить уроки.

"Не паникуйте. Заходите с учениками в астрал и плодотворно работаете".

Некоторые педагоги рассказывают, что не будут выходить за пределы своих возможностей:

"Что верна следующая политика: если у меня дома нет света или интернета – я иду в школу. Если и в школе нет – ну где же я возьму? Я пришел в школу чтобы меня обеспечили. И никаких "подвигов" на пол своей зп".

В то же время, в Facebook появились истории и о том, что дети работают без света, подсвечивая друг другу фонариком, ведь у школы нет генераторов. Родители понимают, что учебные заведения не являются объектами критической инфраструктуры, поэтому не должны быть бесперебойно с электроэнергией. Однако они неприятно удивлены, что за годы полномасштабной войны России против Украины до сих пор такая ситуация с учебой в период отсутствия света.

Между тем, Министерство образования и науки в ответ на запрос Hromadske заверило, что 80% украинских школ обеспечены генераторами и их продолжают закупать. Несмотря на то, что этих источников электроэнергии недостаточно для полноценной организации обучения с использованием всей техники, школьники все же смогут учиться очно.

Кроме того, образовательное ведомство отметило, что в условиях длительного отключения света учебные заведения имеют автономию в гибкой организации обучения, учитывая ситуацию.

Ранее OBOZ.UA писал, когда каникулы и что будет при выключении света в школах.

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