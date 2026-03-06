'Нам запрещали общаться на русском': профессор назвала лицей в Киеве, где еще в начале 2000-х ей привили любовь к украинскому языку

Американский профессор и блогер родом из Украины Нина Карнаух поделилась, что любовь к украинскому языку ей привили во время учебы в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По ее словам, в учебном заведении запрещали общаться на русском. Кроме того, были случаи, когда звонили родителям и сообщали, что их дети используют русский.

Об этом Карнаух рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отметила, что в 2003 году такая позиция директора лицея была необычной, однако именно это ей помогло начать общаться на украинском на бытовые темы со сверстниками и вне учебы.

"В школе постепенно выучила украинский, но пользовалась им только на уроках. Все изменилось в 14 лет, когда я поступила в Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это особое заведение в Киеве, где нам запрещали в пределах лицея разговаривать на русском. В то время – это был 2003 год – такая позиция выглядела очень необычно, но наша директор была принципиально проукраинской. Если преподаватели слышали, что кто-то из учеников общается на русском на перемене, то сразу подходили с просьбой перейти на украинский. Были даже случаи, когда звонили родителям и сообщали, что их дети используют русский", – сказала Карнаух.

По ее словам, ученики не до конца понимали важность украинского языка, ведь просто придерживались формального правила. Зато в учебном заведении постоянно подчеркивали, что лицеисты – будущее украинской элиты и нации.

"Я очень благодарна этому учебному заведению за то, что оно научило меня говорить на украинском, однако полного перехода на него тогда не произошло. С теми, кто разговаривал на украинском, я общалась на украинском, а с русскоязычными – соответственно, на русском. Окончательно я перешла на родной язык лишь несколько лет назад", – добавила профессор.

Сейчас она иногда может общаться на русском, однако только с теми людьми, которые не имеют никакого отношения к вторжению России в Украину.

