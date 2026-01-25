Напишите и наклейте по всему дому: психотерапевт дала совет родителям, чьи дети не хотят делать домашнее задание

Украинский психотерапевт и психоаналитик Елена Платова дала совет родителям, чьи дети не хотят выполнять домашние задания. По ее словам, правила должны быть четкими и обговоренными вместе.

Эксперт предлагает правила прописать и наклеить по всем уголкам. Об этом она говорит в интервью на YouTube-канале ОнлайнТерапия с Юлией Зорий.

По ее словам, нарушение любой договоренности или правила должно нести свои последствия, которые тоже были согласованы в начале – тогда работает система, которая снимает конфликты, а не наказание.

"Я предлагаю все правила прописать и расклеить по всем уголкам дома. И это должны быть не маленькие стикеры, а огромные плакаты, которые не заметить невозможно", – советует психолог и добавляет, что дети должны четко понимать, что если есть договоренность о правиле, то должны быть и санкции.

"Не я наказываю – работает правило", – объясняет она.

