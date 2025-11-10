'Народ мой, это не в школах проблема...' Украинский писатель Андрей Кокотюха поделился криком души из-за русского языка в Киеве

Украинский писатель Андрей Кокотюха поделился криком души из-за русского языка в школах Киева. По его словам, наибольшая проблема наблюдается в частных школах и лицеях.

Такие выводы автор книг сделал после многочисленных приглашений выступить перед школьниками. В заметке в Facebook Кокотюха отмечает, что определенной части детей неинтересны такие встречи, поэтому они начинают переговариваться друг с другом и делают это на русском языке. В то же время, те, кто интересуется литературой, нередко обращаются к писателю также не на государственном.

"Учителя, которые пригласили, очень стараются организовать встречу с украинским украиноязычным автором книг для школьников, потому что это надо каждому из учителей, и это – их инициатива, их потребность. Легитимизация их как учителей украинского языка и литературы. Смотрите, мы же открываем двери современным писателям. И дирекция поддерживает – часто исконно русскоязычная. "Смотрите, вот же у нас укрАинское есть". Учителя всякий раз отводят глаза, когда 2/3 учеников, которым совсем не интересно, переговариваются на русском. А часть детей, которые все же интересуются книгами, просят на русском: "Ой, а можно с вами селфи спасибо", – написал Кокотюха.

По его словам, проблема заключается не в самих учебных заведениях, а в воспитании родителями. Потому что подобные приглашения – не потребность детей, а жесты отчаяния учителей и крик о помощи. Ведь ученики не слушают педагогов, поэтому последние надеются, что услышат хотя бы известных литературных деятелей.

"Эти приглашения – не потребность учеников, а жесты отчаяния учителей. Эти приглашения – крик о помощи. Нас не слышат, не слушают, может хоть вас, ну вы же известный, дети, вот известный живой лауреат кандидат претендент... Нет, никакой я не известный. Несмотря на наличие в школьной программе – нет. Оцениваю себя реально. И понимаю, почему учителя языка и литературы часто употребляют слово "известный" в мой адрес. Ну, может хоть известный немножко подогреет желание говорить на украинском... Народ мой, это не в школах. Это, с*ка, дома проблемы", – добавил Кокотюха.

Как известно, заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко указал на проблему в пользовании украинским языком в учебных заведениях. В частности, серьезное снижение показателей наблюдается в Киеве.

По оценке учеников, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов применяют негосударственный язык. Средняя цифра по Украине: 14% на уроках и 21% – на переменах.

При опросе ученики отметили, что и сами общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине: на уроках – 40%, на переменах – 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

