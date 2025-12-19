"Нас не писать учили, а быть тревожными. Люди с красивым почерком стоят на рынках". В сети сравнили тетради школьников Украины и Канады
Украинка Ольга Сверхун показала видео с классной работой в тетради украинских детей, где видны ровные и каллиграфически выведенные буквы. Далее появились листки с работами канадских школьников, которые состояли из напечатанных листочков, где нужно было только вписывать ответы.
Видео, которое Сверхун выложила в TikTok, набрало более 200 тысяч просмотров. Пользователи соцсети не смогли пройти мимо сообщения и вспомнили, как их заставляли выводить каждую букву, что приводило к тревожному расстройству. Кроме того, они отмечали, что теперь люди с красивым почерком работают на рынках. Также украинцы не понимали, как умение каллиграфически писать помогло им в жизни.
"В Украине лучшая программа для развития тревожного расстройства у детей. Куча ненужных знаний и очень мало того, что реально может помочь стать счастливым человеком".
"Я постоянно переписывала для учителей какие-то дебильные журналы, потому что у меня был лучший почерк из всех классов. Сейчас не понимаю, кому сдался тот красивый почерк? Чем это умение должно было мне помочь в жизни? Лучше бы программирование учила, чем практиковалась в каллиграфии".
"Но только у нас люди с двумя высшими образованиями и красивым почерком стоят на рынках".
В то же время некоторые говорили, что в Украине пережитки советской системы образования, а дети измучены высокой нагрузкой, поэтому у канадских детей уровень стресса намного ниже.
"В Украине пережитки совковой системы образования, дети постоянно замучены высокой нагрузкой и кучей ненужной ерунды, которую забудут через год после выпускного. Канадское образование построено на комфорте для учеников и усвоении того, что действительно нужно, именно поэтому уровень стресса канадских детей намного ниже, чем у украинских".
