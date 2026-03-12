'Наш котел в аду – это математика'. Крик души мамы 5-классницы из-за оценок в школе всколыхнул сеть

Украинская мама школьницы Джамилия Исматова поделилась криком души из-за оценок ее дочери в школе по математике. В частности, она обратила внимание, что девочка получает от 4 до 9 баллов за задания по предмету.

Об этом мама школьницы рассказала в заметке в Threads. Она спросила совета у пользователей сети относительно дальнейших действий в обучении ребенка, отмечая стоит ли что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию.

"Родители, чьи дети уже выпустились из школы, подскажите! Наш котел в аду – это математика. 10-летняя девочка. Ну не любит ее ребенок, не шарит и не хочет – что главное. Что с репетитором, что без. Я ее понимаю. Сама терпеть ее не могла. И вот вопрос: нам от нее отвалить и пусть получает свои 3,5 и в редкие моменты 8-9? Или все равно издевками толкать, что это надо. Потому что экзамены, университет и тому подобное. Как оценки по математике повлияли на экзамены/поступления? Я просто уже готова сама сжечь тот учебник", – написала Исматова.

В комментариях родители школьников поделились советами. В частности, они указывали на то, что необходимо найти репетитора, который поможет улучшить знания по математике. Ведь без знаний будет сложно поступить в учреждения высшего образования. В то же время, некоторые говорили, что стоит сделать акцент на том, что нравится ребенку и развивать его сильную сторону.

"У дочери в школе была очень строгая учительница, но репетитор просто супер! Только благодаря дополнительным занятиям дочь стала увереннее. Сейчас младший в 5 классе и мы вместе разбираемся с математикой, если тема непонятна стараемся разобраться сразу с проблемой. Нам сейчас повезло с учителями, потому что дети не боятся сделать ошибки, а учитель останавливается и объясняет почему именно так".

"Вам нужно сделать акцент на том, что нравится ребенку. Развивать сильную сторону. А математика пусть уже будет просто стабильная".

"Не советую вам отпускать математику на самотек. Ищите репетитора у которого будет метч с ребенком. Моя дочь заканчивает школу, поэтому я в теме требований к поступлению в разных странах. Без хороших баллов по математике у вас будет очень ограниченный выбор университетов и специальностей".

"Мы не любим то, что не понимаем. Придумайте мотивацию ребенку, приз который он получит в конце года, если улучшит свою оценку и поищите других репетиторов (или увеличьте количество часов с вашим)".

