"Наши дети будут сидеть дома, пока не откроют школу!" На Черниговщине родители поставили ультиматум властям

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
На Черниговщине власти Комаровской громады приняли решение закрыть Берестовецкую гимназию. Ведь, согласно законодательству, с 1 сентября 2025 года государство не будет финансировать зарплаты учителям в школах, где учится менее 45 детей. В то же время, родители учеников настаивают, что школьников достаточно, ведь стало больше переселенцев.

В интервью Суспільному одна из переселенок из Донецкой области Марина Кривцова рассказала, что ее дети не пойдут в другую школу, а будут сидеть дома, пока гимназию не откроют. Женщина также поддерживает связь с внутренне перемещенными семьями и говорит, что должны приехать еще восемь семей, в каждой из которых два-три ребенка.

По словам исполняющей обязанности директора Берестовецкой гимназии Натальи Нерослик, школа в хорошем состоянии, ее проектная способность на 250 учеников. Она настаивает, что на этот учебный год все же есть 45 детей в школьном отделении и 11 в дошкольном. По ее словам, в село приехало шесть семей, из которых насчитывается 17 детей.

"Укрытие у нас есть, которое может разместить 85 человек, по выводам ГСЧС. В школе есть столовая, спортзал, у нас есть еще дошкольное отделение, это отдельное помещение", — рассказывает Нерослик.

В то же время, заместитель председателя Комаровской громады Татьяна Куринская рассказала, что вопрос возобновления работы Берестовецкой гимназии не рассматривали, ведь по состоянию на 21 августа было зафиксировано 43 ученика, а не 45. Кроме того, прекратит свою деятельность из-за недостаточного количества учеников и Краснопольская гимназия.

"В Комаровской громаде есть три школьных автобуса, которыми обеспечивается подвоз детей в учебные заведения. Будут учиться соответственно: краснопольские школьники в Прохорской гимназии, а берестовецкие ученики в Комаровском лицее", – отметила Куринская.

