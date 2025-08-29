''Наши дети будут сидеть дома, пока не откроют школу!'' На Черниговщине родители поставили ультиматум властям

На Черниговщине власти Комаровской громады приняли решение закрыть Берестовецкую гимназию. Ведь, согласно законодательству, с 1 сентября 2025 года государство не будет финансировать зарплаты учителям в школах, где учится менее 45 детей. В то же время, родители учеников настаивают, что школьников достаточно, ведь стало больше переселенцев.

Видео дня

В интервью Суспільному одна из переселенок из Донецкой области Марина Кривцова рассказала, что ее дети не пойдут в другую школу, а будут сидеть дома, пока гимназию не откроют. Женщина также поддерживает связь с внутренне перемещенными семьями и говорит, что должны приехать еще восемь семей, в каждой из которых два-три ребенка.

По словам исполняющей обязанности директора Берестовецкой гимназии Натальи Нерослик, школа в хорошем состоянии, ее проектная способность на 250 учеников. Она настаивает, что на этот учебный год все же есть 45 детей в школьном отделении и 11 в дошкольном. По ее словам, в село приехало шесть семей, из которых насчитывается 17 детей.

"Укрытие у нас есть, которое может разместить 85 человек, по выводам ГСЧС. В школе есть столовая, спортзал, у нас есть еще дошкольное отделение, это отдельное помещение", — рассказывает Нерослик.

В то же время, заместитель председателя Комаровской громады Татьяна Куринская рассказала, что вопрос возобновления работы Берестовецкой гимназии не рассматривали, ведь по состоянию на 21 августа было зафиксировано 43 ученика, а не 45. Кроме того, прекратит свою деятельность из-за недостаточного количества учеников и Краснопольская гимназия.

"В Комаровской громаде есть три школьных автобуса, которыми обеспечивается подвоз детей в учебные заведения. Будут учиться соответственно: краснопольские школьники в Прохорской гимназии, а берестовецкие ученики в Комаровском лицее", – отметила Куринская.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в Украине надо закрывать малокомплектные школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!